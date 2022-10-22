南加華人教會聯合研經培靈會 10/28起舉辦

由大洛杉磯華人 教會同工聯會舉辦的「2022南加州華人教會聯合研經培靈會 」，將於10月28至30日每晚7點15分至 9點30，在阿罕布拉市的洛杉磯國語浸信會舉辦。無法參加現場聚會，可每晚上網觀看現場直播。

本次講員陳世欽牧師（見圖）是現任創欣神學院執行副院長，前任世界華人福音事工聯絡中心總幹事。10月28 的主題「跨代同行」，29日主題「 跨文化同行」，30日主題「履行橄欖山上的使命」。

此次連續三天的聚會，每晚各有詩班獻詩。短詩贊美會場設有畫攤及福音機構攤位。公開聚會，免費參加，國語主講，粵語翻譯。歡迎踴躍參與一同經歷，一同禱告。

陳世欽牧師為馬來西亞砂勞越人，早期於新加坡 神學院接受神學裝備，後於美國加州 Biola University 先後取得「婚姻家庭碩 士」以及「教牧學博士」學位。曾擔任新加坡神學院訓導主任，後為美國洛杉磯國語浸信會國語牧師。曾任世界華福汶萊區委會主席，三十多年來於東南亞、北美、南美、大洋洲，非洲與歐 洲等各地從事宣教事工、社區事工、神學教育工作，以及教會領袖培訓。

大洛杉磯華人教會同工聨會總幹事陳以諾牧師表示，後疫情時代，教會需要更多的儆醒禱告。基督徒的父母親更需要看重把基督的信仰，傳承給下一代，這是這次聨合研經培靈會的重点。

洛杉磯國語浸信會聚會地址110 W. Woodward Ave,Alhambra,CA。上網觀看可至 www.youtube.com/MandarinBaptistChurchMedia/live 或 https://mandarin.mbcla.org。更多詳情洽陳以諾牧師626-353-8199。