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杉釦富遠紅外線足浴桶 10/29,30舉辦試用活動

洛杉磯訊
杉釦富遠紅外線免用水足浴桶
杉釦富遠紅外線免用水足浴桶

你有走路困難、四肢冰冷、身體發寒、腳抽筋發痲、身體疼痛、高血壓糖尿病而導致的水腫、代謝不良而產生的肥胖問題、睡眠困難或靜脈曲張的問題嗎？

銷售遠紅外線足浴桶的杉釦富公司，將於10月29日30日(星期六、日)兩天，在工業市舉辦試用活動，地址15438ValleyBlvd,CityofIndustry，歡迎電話預約試用時間。

遠紅外線免用水足浴桶（見圖），利用遠紅外線來幫助增加血液循環，增加身體新陳代謝， 以上所有情況都能在使用後得到緩解，所以受到許多消費者歡迎，尤其是對一些四肢容易冰冷、體寒或有身體容易疼痛的人來說，是一個解決方法。

人老腳先衰，經常泡腳能夠改善末稍神經和手腳、脊椎冰冷，血液循環不好的問題，但用水泡腳，對年長者而言，不能久泡無法恆溫，也不能加速身體內的微血管循環，而杉釦富（ShineCo Wellness）代理來自台灣進口的遠紅外線足浴桶，非常方便，定時、定溫，只要把腳放入，打開開關，其中的遠紅外線能幫助增加血液中的帶氧量，促進血液循環，加強身體代謝，方便又好用。

杉釦富公司ShineCo Wellness專營台灣生產高品質遠紅外線產品，免加水足浴桶型號SC-801，原價599元，現在優惠特價499元（不含稅及南加運費35元）， 110V無需轉換電壓，品質保障，一年產品保固。杉釦富總部在舊金山的Burlingame，為服務廣大洛杉磯地區民眾，特於下周末舉辦兩天試用活動，歡迎電話預約試用時間。電話1-888-666-6048、1-650-999-0988，產品網站www.shinecous.com。

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