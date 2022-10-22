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小雅屋天普市和工業市店開放堂食 新增菜單

洛杉磯訊

小雅屋（J.J. Bakery）日前於天普市店和工業市店開放堂食，全天提供各式美食，天普市店更新增多款家常菜及經典午晚餐，可堂食及外帶，讓客人把精緻美味的佳餚帶回家。

小雅屋表示，自9月兩店恢復堂食以來，受到新、老客人光顧。除原有道地台式口味的雞腿飯、排骨飯及各式套餐外，更增聘具20多年經驗豐富的江浙師傅，做出道地的家鄉味菜餚。在食材用料上小雅屋向來要求嚴謹，雖然現在的物價飛漲，但小雅屋對消費者「食」的責任卻不馬虎，講究食材的品質，並提供新鮮且經濟實惠的菜餚。

小雅屋的菜單有中式早餐、快炒、江浙菜、小吃、滷味、各類麵點等，也推出各式小菜及冷凍熟食食品，讓消費者有更多的選擇。菜色豐富如藤椒魚片、金沙南瓜、清蒸鱈魚、辣子雞丁外，招牌毛血旺香辣四溢，食材豐盛；桂竹筍焢肉可口軟爛，道道精緻，歡迎前往品味。

成立已27年的小雅屋，從最初的西點、麵包、蛋糕發展至今，已有多家門店。食材用料方面更是堅守著研發時的精神，不忘初心，因為每一個產品都代表著小雅屋的品牌。

小雅屋各分店：天普市店電話626-287-2588，地址5755 Rosemead Blvd.。工業市店電話626-965-1388，地址18558 Gale Ave., #168, City Of Industry。哈岡店電話626-333-1278，地址15842 Halliburton Rd.。羅蘭岡店626-581-1678，地址1744 S. Nogales St.。亞凱迪亞店626-836-6888，地址1130 S. Baldwin Ave. #A3。托倫斯店310-328-6668，地址2370 Crenshaw Blvd. #K&L。

天普 工業市 亞凱迪亞

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