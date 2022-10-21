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長青保險主講「2023 紅藍卡概觀選擇」

洛杉磯訊
邱文齡
邱文齡

長青保險將於10月22日舉辦的「世報銀髮樂齡展」演講「2023 紅藍卡概觀選擇」主題。主講人邱文齡（ wenling antoine ），擁有30多年健保及醫療管理經驗，在波士頓取得碩士學位後移居LA，曾任職嘉惠爾醫院、OrNda 醫療集團，華人保險公會會長、並擔任泰平醫療網市場推廣部主管20多年。目前她負責的長青保險公司，簽約代理12家優質健保公司。

邱文齡補充說明：南加州健保公司繁多，每家公司提供的福利各個不同，紅藍卡持有人，既要考慮自己熟識的衆醫生及服用的多種藥物、在那一家保險公司的保險覆蓋最全？又要比較跟隨那一家保險公司的自付費用最省？以及選用那種保險計劃對自己的健康狀況最適用？這時候有豐富經驗以及深度瞭解各大保險公司福利的保險經紀人，更形重要。

長青保險（Greenvillage Insurance Services）由一群擁有醫療相關背景且具有熱忱、近30年經驗豐富的保險經紀人團隊，提供聯邦醫療保險相關訊息及第一手耆英健保資料等服務；有多位精通各地方言及各國語言的專業保險經紀人，解答各大保險公司及產品的比較與說明；該公司會根據你的需要來提供健康保險計劃產品，並提供優質親切高效率的客戶服務。

演講於10月22日11:20 am開講，地點：地點：洛杉磯華僑文教服務中心（9443 Telstar Ave., El Monte, CA）

聯邦醫療保險 健保 紅藍卡

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