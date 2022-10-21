SCAN健保伍可欣 主講「SCAN的聯邦醫療保險優勢計劃」

伍可欣

SCAN Health Plan 代表伍可欣（Michelle Ng） 將於10月22日舉辦的「世報銀髮樂齡展」講解「SCAN 健保 提供最合適的聯邦醫療保險 優勢計劃」，教您2023年享有更多福利 。

伍可欣說，你人生中最重要的決定之一，就是為你的聯邦醫療保險優勢計劃選擇合適的承保。如果可以選擇輕鬆拿起電話，與會講你語言的保險專家交談，是不是很方便？你也可以瀏覽 SCAN 中文網站，或索取中文訊息和資料。

在你選擇聯邦醫療保險優勢計劃時，SCAN 健保計劃還提供以下其他福利：處方藥承保，他們的許多計劃都提供 $0 共付額的 1 級和 2 級藥物，遠超過原始聯邦醫療保險的福利。全面牙科承保，包括深度洗牙；季度非處方藥承保，如止痛藥和急救膠布等日常用品；交通接送承保；$0 健身房會員資格、視力承保和年度眼鏡津貼、聽力承保，包括定額助聽器、針灸和脊椎護理承保和服務使用；Fitbit 健身追蹤器，以及更多福利。

SCAN 健保計劃是加州一個連續五年獲得聯邦醫療保險 5 星評級中 4.5 星的計劃 。

演講於10月22日2:30 pm開講，地點：地點：洛杉磯華僑文教服務中心（9443 Telstar Ave., El Monte, CA）