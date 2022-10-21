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長青保險陳明 介紹 WellCare 維家健保公司

洛杉磯訊
長青保險
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長青保險陳明（ Michael Tran）將於10月22日舉辦的「世報銀髮樂齡展」主講「簡介包辦紅藍(白)卡、補充計劃、藥物保險的 WellCare健保公司」。

主講人陳明擁有多年醫療健保經驗，精通國、英、粵、潮、越南語。現任長青保險執照經紀，曾任泰平醫療網市場推廣部經理。

陳明主要介紹的維家健保（Wellcare ），維家健保是在2022少數獲得Medicare五星級榮譽獎章的優質健保計劃。WellCare 保險產品不僅有受歡迎年度高達$1500退費計劃，更有2023 政府新公佈紅藍白卡組合計劃，加強服務協調品質，多類額外福利包括： 健身房、交通接送、緊急呼救系統、非處方藥物、配助聽器，配眼鏡，彈性卡（Flex Card)， 牙保，國外緊急醫療報銷等等

又如果你有紅藍或紅藍白卡，想加入或瞭解更多健保計劃的福利措施，歡迎現場諮詢。

演講於10月22日1:50 pm開講，地點：地點：洛杉磯華僑文教服務中心（9443 Telstar Ave., El Monte, CA）

健保 保險 白卡

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