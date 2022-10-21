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華園生命會館 追思禮儀圓融圓滿

洛杉磯訊
華園生命會館
華園生命會館

玫瑰崗紀念公園是此次樂齡展的贊助單位之一，在現場設有攤位，歡迎諮詢。位於60 號公路與605號公路交界處的玫瑰崗紀念公園， 是具有百年歷史，北美最大的紀念公園，大門入口右轉的華園生命會館，是玫瑰崗繼天空玫瑰禮堂(SkyRose Chapel) 紀念禮堂(Memorial Chapel)等一系列知名設計後，又一座地標性的建築。

華園生命會館佔地約 14,000 平方英尺，有兩間現代化的禮堂，莊嚴明亮卻不失溫馨，可以配合不同信仰與習俗， 進行追思禮儀的佈置，獨立專屬的廚房、餐廳、花園中庭和歐式壁爐，讓家屬有一個隱私與安心的場所，平復心情和接待來弔唁的親友。

2021 年初華園生命會館正式啓用，在疫情最嚴重的時刻投入社區的服務，協助需要的家庭。配合防疫措施，華園生命會館還採用視訊直播的方式，讓遠在國外或無法到場的親屬與友人，透過視訊參與追悼，不因疫情留下遺憾。

華園生命會館提供完善的生前規劃，禮儀服務以及土葬或火葬的安排。專業的中文服務團隊，是家屬在悲傷時刻友善與堅定的支援，華園生命會館提供溫馨與貼心的服務，讓最後追思告別的時刻，圓融圓滿。服務專線 888-688-1068。

疫情 防疫 隱私

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