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中心健保 主講「老年保健和醫療管理」與「紅藍卡轉換期須知」

洛杉磯訊
蔣安邦醫師（左圖）與Gary蔡（右圖）將分別主講「老年保健和醫療管理」與「紅藍卡轉換期應注意事項」。
蔣安邦醫師（左圖）與Gary蔡（右圖）將分別主講「老年保健和醫療管理」與「紅藍卡轉換期應注意事項」。

世界日報2022銀髮樂齡展將於10月22日（星期六）舉辦講座，1:00 pm開始的「老年保健和醫療管理」將由蔣安邦醫師主講，蔣安邦醫師是中心健保醫療總監，知名內科醫師，與糖尿病專家。「紅藍卡轉換期應注意事項」將由Gary 蔡主講，Gary 蔡是中心健保代表，在健保、醫療網、紅藍卡領域，有10幾年豐富經驗。

榮獲2022年金牌選擇獎(Senior Choice Gold Award 2022)的中心健保，成立於2004年，一直以來受到眾多華裔銀髮族們的歡迎並加入。原因是它有許多針對華裔長者的便利措施、豐富福利、和傑出服務。

中心健保的「安美計畫」及「悅享計畫 」均是受到信賴的計畫。提供的內容有些不同，長者們可視需要加以選擇。

如果你即將65歲或已經年滿65歲，恰好在尋找或正想瞭解一個適合你的聯邦醫療保險計畫，可以參考一下他們的悅享計畫。

中心健保悅享計畫(HMO)除了給你每年高達$1500 的保費補助（聯邦醫療保險B部分的保費補助），還提供你免費的：醫師看診；無限次數針灸服務；交通車接送看診就醫；遠程醫療；普通藥(第一及第二等級) ；化驗檢測及x光服務。

同時計畫還提供以下豐厚福利：每季度$275 隨心卡 (FlexCard)，健身房，櫃檯成藥、草藥福利，視力，牙科，以及$50,000海外緊急醫療補助（不少健保公司沒有這項福利）。

至於中心健保安美計畫(HMO C-SNP)，如果你符合聯邦醫療保險的投保要求，並且具備以下一種情況，那麼你今天就可以加入這個計畫：心血管疾病 、慢性心衰竭(CHF) 、糖尿病。

中心健保安美計畫提供的福利包含：每月$50的B部分保費回饋；還提供你0元的：醫師看診、不限天數的住院福利、無限次數針灸、交通車接送服務、胰島素及糖尿病用品、 遠程醫療、普通藥(第一和第二等級)、優選生鮮食品。

安美計畫並且提供以下額外福利：每季度$300 隨心卡 (FlexCard)， 櫃檯成藥、草藥福利，鏡片鏡框補助，牙科保障，健身房，$100,000 海外緊急醫療保障。

歡迎樂齡展當天，到 中心健保的攤位洽詢，他們有資深專員詳細解答民眾問題。聯絡電話1-888-500-8907，TTY711。

世界日報2022銀髮樂齡展免費入場，時間：2022年10月22日(星期六), 10am-5pm。地點：洛杉磯華僑文教服務中心（9443 Telstar Ave., El Monte, CA）

健保 聯邦醫療保險 福利

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