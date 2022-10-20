世報銀髮樂齡展 福全健保主講「如何選擇適合的健保計畫」

福全健保主講人Bill高（右二）與聯邦眾議員眾議員全映玉（右三）及福全健保亞裔團隊，在世界日報2021中秋舞月光活動中合影。吳鴻鈞／攝影

福全健保 （Clever Care）參加世界日報銀髮樂齡展，資深健保顧問Bill Kao將於10月22日(星期六)10:30 am主講：「如何選擇一個適合您的健保計畫」。

進入65歲，長者們開始需要做出許多關於醫療健康的重要決定，包括選擇一份適合自己的醫療保險。原始聯邦醫療保險 不包處方藥、牙齒、聽力和眼睛福利 ，還需要自己負擔住院的自付額，和分擔其他醫療服務大概20%的費用。因此，很多人都希望在傳統的聯邦健保之外能夠有更好的選擇。

福全健保是近年來頗受華人長者歡迎的一種聯邦醫療保險優勢計畫。福全健保提供0元保費計畫，每月無需支付額外費用就可以享受衆多額外福利。不僅包含原始聯邦醫療保險的所有服務，還包含處方藥、牙齒、聽力、眼睛等多項附加福利。比如，福全健保為會員提供每年高達2500元的牙科津貼，可以用於補牙、牙冠、牙橋、牙根管等治療項目。還提供津貼配眼鏡、配助聽器，以及在藥房櫃台購買其他醫療保健用品。

福全健保計畫不同於市場上其他紅藍卡優勢計畫的，是將東方醫學的養生療法和西方醫學相結合，為華人長者量身定制醫療福利。不僅提供中草藥補品津貼、不限次數的針灸，還涵蓋東方養生療法，如拔罐、推拿、刮痧、艾灸和反射療法。更可以參加會員太極課程，強身健體。

福全健保致力於為華人長者提供更容易理解和更容易使用的健保。有會講普通話、廣東話的聯邦醫療保險顧問解答各種問題。他們在現場設有攤位，詳情可前位洽談。或去電福全健保，即可獲得一份中文版聯邦醫療保險指南。中文專線833-388-2482，粵語專線-833-388-2647，中文網站 zh.clevercarehealthplan.com。Clever Care Health Plan, Inc.是一個與Medicare簽約的HMO計畫，註冊取決於合約的續簽，福利因計畫而異。

世界日報2022銀髮樂齡展 精彩專業講座免費入場，時間：2022年10月22日(星期六), 10am-5pm。地點：洛杉磯華僑文教服務中心（9443 Telstar Ave., El Monte, CA）