我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

世報銀髮樂齡展 福全健保主講「如何選擇適合的健保計畫」

洛杉磯訊
福全健保主講人Bill高（右二）與聯邦眾議員眾議員全映玉（右三）及福全健保亞裔團隊，在世界日報2021中秋舞月光活動中合影。吳鴻鈞／攝影
福全健保主講人Bill高（右二）與聯邦眾議員眾議員全映玉（右三）及福全健保亞裔團隊，在世界日報2021中秋舞月光活動中合影。吳鴻鈞／攝影

福全健保（Clever Care）參加世界日報銀髮樂齡展，資深健保顧問Bill Kao將於10月22日(星期六)10:30 am主講：「如何選擇一個適合您的健保計畫」。

進入65歲，長者們開始需要做出許多關於醫療健康的重要決定，包括選擇一份適合自己的醫療保險。原始聯邦醫療保險不包處方藥、牙齒、聽力和眼睛福利，還需要自己負擔住院的自付額，和分擔其他醫療服務大概20%的費用。因此，很多人都希望在傳統的聯邦健保之外能夠有更好的選擇。

福全健保是近年來頗受華人長者歡迎的一種聯邦醫療保險優勢計畫。福全健保提供0元保費計畫，每月無需支付額外費用就可以享受衆多額外福利。不僅包含原始聯邦醫療保險的所有服務，還包含處方藥、牙齒、聽力、眼睛等多項附加福利。比如，福全健保為會員提供每年高達2500元的牙科津貼，可以用於補牙、牙冠、牙橋、牙根管等治療項目。還提供津貼配眼鏡、配助聽器，以及在藥房櫃台購買其他醫療保健用品。

福全健保計畫不同於市場上其他紅藍卡優勢計畫的，是將東方醫學的養生療法和西方醫學相結合，為華人長者量身定制醫療福利。不僅提供中草藥補品津貼、不限次數的針灸，還涵蓋東方養生療法，如拔罐、推拿、刮痧、艾灸和反射療法。更可以參加會員太極課程，強身健體。

福全健保致力於為華人長者提供更容易理解和更容易使用的健保。有會講普通話、廣東話的聯邦醫療保險顧問解答各種問題。他們在現場設有攤位，詳情可前位洽談。或去電福全健保，即可獲得一份中文版聯邦醫療保險指南。中文專線833-388-2482，粵語專線-833-388-2647，中文網站 zh.clevercarehealthplan.com。Clever Care Health Plan, Inc.是一個與Medicare簽約的HMO計畫，註冊取決於合約的續簽，福利因計畫而異。

世界日報2022銀髮樂齡展 精彩專業講座免費入場，時間：2022年10月22日(星期六), 10am-5pm。地點：洛杉磯華僑文教服務中心（9443 Telstar Ave., El Monte, CA）

聯邦醫療保險 健保 福利

上一則

洛城新語╱中國家庭都有50萬存款？

下一則

中心健保 主講「老年保健和醫療管理」與「紅藍卡轉換期須知」

延伸閱讀

新州公務員健保費暴增20% 納稅人埋單

新州公務員健保費暴增20% 納稅人埋單
世界日報2022銀髮樂齡展 攤位介紹

世界日報2022銀髮樂齡展 攤位介紹
銀髮退休 世報10/22七講座教過好生活

銀髮退休 世報10/22七講座教過好生活
場場爆款講座信息滿滿 銀髮族好生活講不完

場場爆款講座信息滿滿 銀髮族好生活講不完
福全健保蒙市社區中心開幕 以多種亞洲語服務長者

福全健保蒙市社區中心開幕 以多種亞洲語服務長者
福全健保蒙市社區中心開幕 以多種亞洲語服務長者

福全健保蒙市社區中心開幕 以多種亞洲語服務長者

熱門新聞

嫌疑人用武器威脅14歲女孩，強迫她進入洗手間實施性侵犯。（LAPD）

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

2022-10-12 15:25
美元人民幣匯率從年初的1:6.3，截至10月11日，已上漲到1:7.17。(Unsplash.com)

美元兌換人民幣匯率一路大漲 這類華人損失最大

2022-10-13 13:51
洛杉磯一名華女被騙至外州按摩院，工作期間被顧客侵。（Unsplash.com）

華女被騙去做「高薪」按摩 每天工作15小時還被強姦

2022-10-17 13:45
殺豬盤短信以從單純邀約不斷進化。（讀者提供）

南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡

2022-10-17 20:42
王女士收到的警方報案紀錄表。（王女士提供）

僅管壯漢在旁 首次來洛的華女一下車就被持槍打劫

2022-10-13 19:58
台裔大學教授陳家敏(Christine Chen)，與她的救命恩人、中國大陸移民秦浩玉（Andrew Qin）的第一次見面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／台籍教授2患癌 大陸小哥不遠千里來救命

2022-10-14 22:04

超人氣

更多 >
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診

李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診
Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」