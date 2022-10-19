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世界日報2022銀髮樂齡展 攤位介紹

洛杉磯訊

時間：10月22日(星期六) 10 am-5 pm （免費入場）

地點：洛杉磯華僑文教服務中心（9443 Telstar Ave., El Monte）

紅外線精準體檢儀 發免費券

只要1分鐘，20 張照片，就可以看到自己全身健康狀況。亞凱迪亞市「全方位免費體檢中心」獨創紅外線精準儀，利用精準快速無副作用檢測軟體體檢，觀察經絡，及早發現身體問題，有助疾病早早管控。

該中心負責人盧遂顯(Shui Yin Lo Ph.D.)博士，是物理學家、加州理工客座教授、中醫博士導師。他還是超過30個發明專利的擁有人，包括：核能，相干的玻色子，計算機處理器，穩定的水團，IE晶體，固態水粒子等。盧博士現正推廣不醫不藥不術的大健康理念。

該攤位當天將發放價值千元的體檢免費券、並登記體檢時間，把脈、量血壓、測心跳頻率，歡迎前往洽詢。檢視科學實驗中英文網站 www.solidwaterparticles.com。

Global Energy降低水費瓦斯費

你是加州房主，正在尋找降低水電費、瓦斯費的方法嗎？Global Energy 公司可以幫助你。不論家庭收入之限，只需瓦斯帳單即可。想了解更多，可至他們攤位諮詢。

他們會多種語言的代表，在攤位向客戶傳授效能知識，以實現真正的節能。 服務包括：免費到府安裝，免費節能配件包括：低留量節水器，浴缸出水分流器，中央冷暖氣空調智能開關，客戶自購儲水式或是無罐掛牆式的熱水爐免費更新安裝服務，以達到省水，省天然氣，省錢目標。

Global Energy Services, Inc.主要是推廣社區節能計劃，代表南加州天然氣公司合約服務，總部位於加州鑽石吧。

他們擁有 40 多年的經驗，提供各種計劃和服務，以幫助降低民眾的能源費用。

Umeken現場禮包分發及抽獎

Umeken是產自日本的頂級保健品牌，至今已有70多年歷史。當天他們將在攤位上，舉辦禮包分發和抽獎活動。

根据世界衛生組織資料顯示，日本人心腦血管發病率遠低於其他國家，很大一部分因素歸功於日本傳統發酵食品—納豆。在納豆的發酵過程中產生的納豆激酶酵素，具有直接的強烈的分解血栓的能力。此次他們將在攤位上，帶來取自高品質日本清鞠醬納豆的「Umeken納豆激酶」。另外，骨質疏鬆會大大增加骨折的發生風險，很多老年人在輕微的跌倒後就會發生骨折。選擇專業有效的補鈣產品可以預防骨質疏鬆；與傳統難以吞嚥的大顆鈣片不同，Umeken L型「發酵乳酸鈣」是微小的白色丸子，100%水溶性，易被人體吸收，還富含維生素D3和84種來自美國大鹽湖的礦物質。

康複力 癌症患者保健品

「康複力」褐藻醣膠，將在現場免費提供資料手冊及回答提問。

近年來如何針對癌症患者營養補充所遭遇的問題，愈來愈受到學術研究單位的重視，日本沖繩健康科學研究所與國立琉球大學，為了提升癌症病患治療期的營養吸收，加強自體免疫能力，開發了癌症病患的營養保健品「康複力」褐藻醣膠。

「康複力」使用三種天然成分萃取而成的複合配方， 主成份褐藻醣膠是由沖繩海蘊和昆布板根萃取最高含量的多醣體，經實驗證實可幫助誘導體內異細胞的凋亡，防止擴散轉移；巴西蘑菇可激活腸道免疫，幫助免疫T細胞以及NK自然殺手細胞的活化；長命草成份富含多種微量元素可對抗體內活性酸素，幫助病患治療期間的腸胃營養吸收；是使用最新素食蔬菜纖維製成的膠囊。

可可假期 土耳其賞鬱金香

參觀世上規模最大且保存最完整的希臘羅馬古城遺跡，體驗古希臘時代貴族的溫泉浴，擁抱浪漫的地中海和愛琴海，享受濱海城市的悠閒渡假氛圍，並品嚐土耳其正宗烤羊烤魚大餐，可可假期4/16/2023獨家推出，土耳其賞鬱金香。

可可假期說明其四大優勢：（1）100%純玩最高品質團，不進購物店。（2）全程入住10晚五星級酒店，三晚全新萬達酒店，一晚棉花堡溫泉酒店，兩晚愛琴海度假酒店和一晚達達尼爾海峽峽灣酒店。（3）導遊服務好，中文好。（4）中餐搭配當地特色餐。並特別贈送每人贈送一份土耳其著名網紅冰淇店MADO下午茶套餐：兩塊羊乳冰淇淋+一杯土耳其紅茶+一塊小蛋糕。

另有葡萄牙西班牙8日遊、希臘雅典7日遊、東歐六國10日遊等。歡迎至其攤位洽詢。

日本 加州 癌症

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