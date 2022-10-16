Kia 2023 Niro三種不同電動動力系統選擇 亮麗登場！

Kia公佈全新的2023 Niro，將在秋季在全美50州的Kia經銷商發售。2023 Niro有最先進高效的電動動力系統選項，包括混合動力（HEV）、插電式混合動力（PHEV）和全電動（EV），以卓越的效率，及時尚外型、空氣動力學設計和出色科技。在Niro第二代中，仍然是市場上唯一具有三種不同電動動力系統選項的車輛。其設計符合環保意識消費者的期望。

Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示，全新第二代Niro的推出，Kia保持電動汽車 上升勢頭，提供更多的精緻細節、多功能性、連接性和技術，滿足當今的需求和可持續的未來出行而設計。Kia美國更於今年五月創下在美國售出1000萬輛汽車的里程碑！

Kia產品策略經理Mark Savino表示：Niro HEV油電車配備1.6升四缸引擎和32kW永磁同步電動機，最大輸出功率為139馬力和195磅尺的扭矩具有53 mpg和588英里的行駛里程。配備18寸輪轂時，HEV仍達到49 mpg。

Niro PHEV插電油電車搭載1.6升引擎與62kW電動機，總輸出功率180hp和195磅尺扭矩。使用2級充電器Niro PHEV可在三小時內充飽電，全電動續航里程33英里並達到108 MPGe綜合油耗，比上一代車型提高了25%。

全電動Niro EV由64.8 kWh電池和150kW共201馬力電機供動力，標配直流快速充電功能。使用3級快速充電器後，Niro EV可在45分鐘內完成10%至80%的充電，最大充電功率為85 kW。11kW車載充電器在2級充電器不到7小時內充飽電。Niro EV的EPA評級AER為253英里。可選的熱泵和電池加熱器有助於在低溫下保持範圍。EV將提供兩種內飾：裝備精良的標準車型是Wind，而更多功能的車型是Wave。

除了運動和環保駕駛模式外，全新Kia Niro還引入了Green Zone駕駛模式，在住宅區及學校、醫院將Niro HEV和Niro PHEV自動轉換為EV駕駛模式。

Niro根據導航提示和駕駛歷史數據自動使用電力，並識別導航系統中設置的家庭和辦公室等喜歡的地方。

智能再生製動可實現多種再生級別，輕鬆減慢汽車速度並回收動能，從而最大限度地提高行駛里程。該系統可以使用雷達和道路坡度信息計算所需的再生量，它可以讓所有Niro車型從剎車中獲取最大量的能量，同時讓車輛緩慢停止。

Kia市場行銷副總裁Russell Wager介紹2023 Niro設計大膽，靈感來自Kia的「Opposites United」核心理念，將大自然的靈感與空氣動力學精心融合。2023 Niro外觀呈現精緻和冒險的使命感，並實現0.29風阻係數。醒目的車頭燈與標誌性虎鼻格柵相互輝映。後部迴旋鏢形狀LED尾燈與新穎大膽的Aero Blade漆飾可塗成車身顏色或各種對比色特別顯眼。Niro HEV和Niro PHEV可選用18寸合金輪轂。

在尺寸上，2023 Niro保留緊湊型車型，但比上一代車大一些，總長度增加到174英寸。行李艙容量增加到22.8立方英尺。客艙空間比特斯拉Model 3多8立方英尺，貨艙空間多 50%。6.3英寸的離地間隙，可輕鬆應對城市路面。

全新 Niro前衛的內飾，借鑒全電動EV6的經驗，營造出以技術為中心的環境。內部由不含動物成分的紡織品組成，帶有一體式衣架的纖薄現代座椅增強空間感。門板使用不含苯、甲苯和二甲苯異構體的無BTX塗料，最大限度減少對環境的影響。

Kia美國通訊總監James Bell表示：全新Kia Niro中以多種形式體現先進車輛科技，從可定制的車輛設置到儀表板信息娛樂系統，再到一流的標準主動安全設備。

Kia美國產品通訊部全國經理James Hope表示：全新Kia Niro偏離中心的儀表板圍繞前排乘客彎曲，相對的水平線和對角線帶來平靜而大膽的美感。儀表組和信息娛樂系統可用全景雙10.25寸屏幕提供最先進的連接性。多種顏色組合的環境氛圍照明在營造寧靜環境的同時增強了感官。主動聲音設計允許駕駛員以數字方式增強Niro的引擎和馬達聲音；可選用八揚聲器Harman/Kardon高級音響系統。前排座椅具有可選記憶功能、加熱和通風功能，在側面提供標準USB端口，以便後座乘客輕鬆地為設備充電。

當車主接近車輛時，受心跳啟發的DRL和可用的電動折疊後視鏡可自動觸發，顯示出熱情的問候。進入車內後，記憶座椅會回憶起駕駛員的位置，可預設情緒照明設置場景。可用的平視顯示器（HUD）直接在駕駛員的視線範圍內投射方向、主動安全警告、車速和當前信息娛樂。無線Apple CarPlay和Android Auto功能是標準配置，此外還有可選用的無線手機 充電器。

2023 Niro EV具有與EV6首創5相同的車輛到負載（V2L）車載發電機功能。

2023 Niro上標準的尖端ADAS 6技術包括：具有行人檢測 的前向避撞功能（FCA），車道保持輔助（LKA），車道跟隨輔助（LFA），駕駛員注意力警告（DAW），倒車盲點碰撞警告（BCW）後方交叉路口防撞輔助系統（RCCA），安全下車警告（SEW），後座乘客警報（ROA）等。

Niro系列中均提供帶自動停走和基於導航轉彎的智能巡航控制，同時作為標配的還有帶交叉路口和自行車檢測的前向避撞功能。在Niro EV上首次可選裝的是第二代高速路駕駛輔助10，它集成車道變換輔助、FCA與車道變換以及智能巡航控制與機器學習功能。

Kia Connect先進的車載連接是Niro EX及更高版本的標準配置，可在車內或通過Kia Access手機應用程序遠程操控。此外，駕駛員可以通過新的數字鑰匙2.0解鎖2023 Niro的車門，這有助於使用Apple iPhone、Apple Watch或三星Galaxy智能手機打開和啟動 Niro。共享數字密鑰2.0就像發送文本一樣簡單。無線（OTA）更新確保地圖和信息娛樂系統自動更新。 被盜車輛恢復和鎖定讓車主高枕無憂，能夠協助執法機構追回被盜車輛。Smart Speaker Integration讓客戶可以使用支持Amazon-Alexa或Google-Assistant 的智能揚聲器或設備來遠程控制某些車輛功能，例如遠程啟動。其他功能，包括911 Connect和路邊援助，也是Kia Connect功能包的一部分。

Kia America總部位於加州 爾灣市的Kia美國，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。