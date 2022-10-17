大華超市中華麵點節 回味家的味道

大華超市2022中華麵點節。（大華超市提供）

大華超市10月21日至11月4日，將舉辦隆重的中華麵點節活動，諸多深受廣大顧客喜愛的產品超值放送。 10月28日到30日期間，大華超市還將在在全美多個分店進行試吃和促銷活動，更有多種滿額買贈驚喜活動，期待您共襄盛會。

熱氣騰騰的包子、薄皮大餡的水餃、金黃酥軟的蔥油餅。這些看似尋常的麵點小吃，從來都不止是街頭早點或夜市美食 的代名詞，更是刻在記憶深處的童年回憶和故鄉煙火氣。想要省去繁瑣的工序，得到媲美家裡的味道？快來大華超市中華麵點節，超值優惠等你來「搶」。

本次中華麵點節線下活動具體信息：南加州 試吃及店內活動時間：10月28日至30日，上午10時至下午5時，參與分店：1. 羅蘭岡分店（Rowland Heights） 2. 位於庫爾富街的爾灣分店（Culver Drive，Irvine)。

這兩家分店的現場活動將有趣味互動遊戲，以及買贈活動：10月28日至30日，購物滿80元及以上（稅前），贈送義美黑糖波霸冰棒一盒；10月28日至30日，購物滿100及以上（稅前），贈送大華驚喜福袋一個。 贈品憑收據領取，每張收據限領一份。贈完即止。福袋買贈活動僅限上述參與分店。

大華超市一排排冷凍櫃裝載著包羅萬象的美味，由南到北的各式麵點琳瑯滿目。各種口味、飲食習慣、品牌偏好，大華統統滿足你！一眾深受消費者喜愛的品牌產品，也將參與到此次麵點節活動中，為廣大顧客帶來更多福利和折扣：以品質和口味馳名海內外的思念水餃和小籠包、「可甜可鹹」餡料滿滿的奇美包子系列、極富台灣夜市美食風味的金品燒餅系列等多種熱門商品。趁著此次麵點節活動，快把這些美味囤在家裡，用這些最的風味撫慰你的胃口和心靈。

歡迎光臨大華超市尋找專屬你的幸福美味。更多活動驚喜，請見官網及店內海報。