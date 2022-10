美華銀行公會及美西華人學會專題講座

兩大華人 專業團體「美華銀行公會」及「美西華人學會」,為服務社區,將於10月23日(星期日)下午兩點至四點,舉行線上專題講座,講題是: 疫情 後及通膨下的財經及健康展望。

自2020年全球新冠肺炎疫情來勢洶湧,至今全球及美國各地蒙受巨大衝擊;造成失業率持續攀升、物價上漲,及能源巨幅上升,影響全球民生;再加上今年二月俄鳥戰爭爆發,更是雪上加霜。為穩定民心,政府推出許多補助的政策及方案 ,但未能有效改善經濟。為避免通貨膨脹 ,美聯儲會連續五次升息,以抑制惡性通貨膨脹,希望能降低失業率。 但股市,債券卻持續下跌,通貨膨脹及能源依然大漲 ,加上變種病毒持續爆發。

疫情及通膨對個人和企業將會產生怎樣的後遺症?該如何面對未來的生活?這些問題將由五位財經與公共衛生的專家及法律顧問,來幫助大家積極地面對健康及財經方面的應變與挑戰,做詳盡的分析,並掌握未來的趨勢。

此次雲端講座的五位主講人包括:第一位是何興華 (Sandy Ho),美華銀行公會理事長,保富銀行執行副總裁,講題「 通膨下理財之道」。

第二位邱文達博士 (Dr. Wen-Ta Chiu),中華民國前衛生福利部部長,目前是加州仁愛醫療集團共同執行長,邱文達為流行病學博士,講題「解析新冠病毒目前的趨勢及後疫情時期的健康新生活」。

第三位是胡張燕燕女士 (Grace Hu),實業家,前喜瑞都市市長,Owner of Doubletree by Hilton, Whittier and Hilton Garden Inn. Pomona ,講題: 「購買法拍屋須知」。

第四位是林日升博士 (Dr. Evans Lam),Managing Director - Wealth Management & Senior Portfolio Management,紐約 Rochester 大學經濟學博士和校董,任職於 UBS Financial 資深美股專家,講題「分析2023 年的經濟展望和風險管理」。

第五位鄭博仁律師 (Paul Cheng, Esq.),亞凱迪亞市副市長,Law Offices of Paul P. Cheng & Associates。講題「後疫情時代,企業人力資源管理需了解的勞工法」。

此次雲端講座召集人為美華銀行公會理事長何興華,會長劉建虹,理事王程有智,及美西華人學會理事長徐和生,及會長車慶餘,理事林建平,聯同邀請民眾踴躍參加這次豐富精彩的 Zoom 網路視訊講座,並提出問題由專家解答。

Join Zoom Meeting:https://us02web.zoom.us/j/2496711255?pwd=T0NTeWlLaWdSN3dVbGVNNVVaRXFmUT09。Meeting ID是:249 671 1255。

詳情可電郵至 [email protected],或電 Sherman Lee (714) 553-0052洽詢。