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企業財報強勁 股指連漲兩日

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美華銀行公會及美西華人學會專題講座

洛杉磯訊

兩大華人專業團體「美華銀行公會」及「美西華人學會」，為服務社區，將於10月23日（星期日）下午兩點至四點，舉行線上專題講座，講題是： 疫情後及通膨下的財經及健康展望。

自2020年全球新冠肺炎疫情來勢洶湧，至今全球及美國各地蒙受巨大衝擊；造成失業率持續攀升、物價上漲，及能源巨幅上升，影響全球民生；再加上今年二月俄鳥戰爭爆發，更是雪上加霜。為穩定民心，政府推出許多補助的政策及方案 ，但未能有效改善經濟。為避免通貨膨脹，美聯儲會連續五次升息，以抑制惡性通貨膨脹，希望能降低失業率。 但股市，債券卻持續下跌，通貨膨脹及能源依然大漲 ，加上變種病毒持續爆發。

疫情及通膨對個人和企業將會產生怎樣的後遺症？該如何面對未來的生活？這些問題將由五位財經與公共衛生的專家及法律顧問，來幫助大家積極地面對健康及財經方面的應變與挑戰，做詳盡的分析，並掌握未來的趨勢。

此次雲端講座的五位主講人包括：第一位是何興華 (Sandy Ho)，美華銀行公會理事長，保富銀行執行副總裁，講題「 通膨下理財之道」。

第二位邱文達博士 (Dr. Wen-Ta Chiu)，中華民國前衛生福利部部長，目前是加州仁愛醫療集團共同執行長，邱文達為流行病學博士，講題「解析新冠病毒目前的趨勢及後疫情時期的健康新生活」。

第三位是胡張燕燕女士 (Grace Hu)，實業家，前喜瑞都市市長，Owner of Doubletree by Hilton, Whittier and Hilton Garden Inn. Pomona ，講題： 「購買法拍屋須知」。

第四位是林日升博士 (Dr. Evans Lam)，Managing Director - Wealth Management & Senior Portfolio Management，紐約 Rochester 大學經濟學博士和校董，任職於 UBS Financial 資深美股專家，講題「分析2023 年的經濟展望和風險管理」。

第五位鄭博仁律師 (Paul Cheng, Esq.)，亞凱迪亞市副市長，Law Offices of Paul P. Cheng & Associates。講題「後疫情時代，企業人力資源管理需了解的勞工法」。

此次雲端講座召集人為美華銀行公會理事長何興華，會長劉建虹，理事王程有智，及美西華人學會理事長徐和生，及會長車慶餘，理事林建平，聯同邀請民眾踴躍參加這次豐富精彩的 Zoom 網路視訊講座，並提出問題由專家解答。

Join Zoom Meeting：https://us02web.zoom.us/j/2496711255?pwd=T0NTeWlLaWdSN3dVbGVNNVVaRXFmUT09。Meeting ID是：249 671 1255。

詳情可電郵至 [email protected]，或電 Sherman Lee (714) 553-0052洽詢。

疫情 華人 通貨膨脹

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