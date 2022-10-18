世界日報2022銀髮樂齡展 攤位介紹

Optum 提供個人化醫療照護 。(廠商提供)

時間：10月22日(星期六) 10 am-5 pm （免費入場）

地點：洛杉磯華僑文教服務中心（9443 Telstar Ave., El Monte）

華興保險 紅藍卡 申請/承保

華興保險爲南加最大的華人保險經紀，有過百位專業執照保險規劃師，提供全方位、一站式保險服務。參展提供65嵗以上紅藍卡健康保險計劃諮詢，包括：如何申請，保費計算，申請流程；2023紅藍卡年度轉換期注意事項；2023年紅藍卡新的保費變化；2023年紅藍卡補助計劃有什麼更新更好福利；2023年白卡醫療網相關計劃有哪些政策改變。

華興保險從紅藍卡申請到保險承保，有強大售後團隊協助解決使用紅藍卡保險當中的任何問題。華興保險現場將有豐富禮品等著參觀者：獨家鉑金保溫袋，實用小藥盒，防身警報器、手機支架指環扣等。

YouTube人氣博主、紅藍卡健保規劃師愛莉和薇薇，更將在22日11時至中午，出現在華興保險攤位，更準備了驚喜摸彩和多重好禮相贈。

仁濟社區醫療 免費接種疫苗

接種流感疫苗 是預防流感的最佳方式。為了保護社區居民免受流感病毒的影響，「仁濟社區醫療中心」將為公眾免費提供流感疫苗接種，和健康服務諮詢。工作人員還將在現場提供各種社區資訊以及項目申請協助。

仁濟是一家非營利社區醫療中心，在聖蓋博及洛杉磯縣地區提供多文化和多語言的醫療服務。他們的員工會説多種語言，例如中文（粵語和國語）、越南語、西班牙語或印尼語。社區對他們至關重要，幫助和回饋社區，仁濟表示是他們的責任和義務。

Optum 提供個人化醫療照護

Optum 團隊在全美國擁有超過60,000名醫生及2,000個診所，Optum 致力於提供個人化的醫療照護，Optum深信健康的身體是一切的根本。民眾可安心的將健康交給Optum把關，可以有更多時間陪伴家人，共享天倫之樂。

在Optum，他們堅持傾聽民眾的需求，量身訂作醫療計劃，適時提供醫療協助，親民的價格，高品質的醫療服務，提供全方位的醫療資源整合。Optum致力於提供一個完善的醫療系統照護民眾健康，讓你與家人健康無憂。詳情歡迎至其攤位洽詢。

南加成人日間保健中心

位於Rosemead的南加成人日間保健中心成立了，位於 8408 Garvey Ave,Suite 101, Rosemead ，交通便利，有 70號公車和 Rosemead Explorer巴士可直達。

該中心將協助長者提升生活品質、維護長者尊嚴與生活能力，協助積極參與社區活動，促進與不同年齡層之間的互助互愛，達至跨代共融。中心服務對象包括體弱、需要個人護理，並且在日間缺乏家人照顧之長者，並為其提供專業個人護理、復康運動和各項社交康樂活動，以減輕照護者的壓力，讓長者在社區內安居。

歡迎18歲以上，患有一種或多種慢性或非急性疾病，包括認知障礙、心理健康和身體健康問題人士，持有醫療白卡和加入管理式醫療健康計劃者，費用全免，並有專車接送服務。詳情可到現場攤位洽詢。

Arcadia Living養老護理中心

老有所養，南加僑社老齡化問題日益普遍，亞凱迪亞的Arcadia Living養老護理中心參展，開放預約參觀，歡迎民眾前往攤位諮詢。

該中心位Huntington大道和Sunset街區域，交通便利，有83個明亮房間可容納130個住戶；優美庭院及池塘。堪比星級餐廳提供營養三餐，還有各式休閒娛樂活動，美容理髮，每周清潔房間與洗衣服務，及預約接送看診或外出購物。

最重要的是有24小時看護人員及專業醫護團隊，包括說中文的註冊護士長，華裔管理團隊及保潔維護團隊等近70位員工，配備高科技追蹤定位系統，隨身Wi-Fi掛墜隨時隨地可呼叫護理人員，再加上專人每兩至三小時巡房，讓長者和家人放心，得到安全的照顧。讓長輩老有所依，歡樂常在，家人安心無憂。