世界日報2022銀髮樂齡展 攤位介紹

時間：10月22日(星期六) 10 am-5 pm （免費入場）

地點：洛杉磯華僑文教服務中心（9443 Telstar Ave., El Monte）

安森藍十字健保 現場諮詢服務

安森藍十字健保公司（Anthem Blue Cross ）在全美服務超過2600萬聯邦醫療保險 受益人。儘管已位居全美健保市場領先地位， 卻始終對社區發展以及醫療福利 的推廣不遺餘力。

安森藍十字多年來一直是加州社區的一部分。為服務多元文化的亞裔社區， 特別在Alhambra 以及Korea town設立了社區健保中心， 由專業的雙語服務代表提供電話以及現場諮詢服務。 除此之外， 還有教育講座及遠距醫療資訊等各式社區資源 。歡迎有興趣的民眾光臨。有關安森藍十字健保提供的各式聯邦醫療保險項目， 歡迎10/8到他們的攤位洽詢，或諮詢你自已的健保經紀人。

聯合健康保險 為紅藍卡解疑

聯合健康保險（UnitedHealthcare)為幫助大眾過更健康的生活，在展中設有服務撕攤位，並提供中文聯邦醫療保險資訊。

聯合健康保險設有天普市亞裔資訊中心，服務洛杉磯縣亞裔紅藍卡受益人及會員。其客戶服務專員可以國、粵、英語說明討論健康福利。聯合健康保險歡迎加州紅藍卡受益人和照護者前來瞭解聯邦醫療保險計劃選項，和參加中心所舉辦的健康講座。

聯合健保幫助全國民眾過更健康的生活，將健康護理事項化繁為簡，滿足消費者的健康和保健需求。並提供完善聯邦醫療保險(Medicare俗稱紅藍卡)和醫療補助 (Medicaid，俗稱白卡) 的全方位健康福利計劃，並與全國超過130萬名醫生和專業護理人員，以及6000家醫院和其他護理設施直接簽約。

惠安納醫療保險公司擁有提供超過30年聯邦醫療保險的豐富經驗，和超過840萬的聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage）與處方藥計畫會員。他們提供包括惠安納Gold Plus HMO的各種各樣聯邦醫療保險優勢計畫，可能可以迎合你的需求。從充分了解你需要的醫生，到超越原本聯邦醫療保險的額外福利。更多詳情可洽他們的攤位。

維家保健 提供高質量醫療保健

維家保健（Wellcare）是 Centene Corp. 家族的一部分，提供高質量的醫療保健、創新計劃和廣泛的健康解決方案，幫助家庭和個人康復、保持健康、 並且會好起來。

2022年，南加州部分地區的Wellcare計劃被CMS評為5星計劃。 2023 年，他們將繼續通過各種計劃提供強大的福利，從 B 部分回饋、視力、助聽器和牙科福利到健身會員、有助於營養和交通的社區資源。Wellcare 計劃支持民眾的全面健康，並幫助民眾過上更好、更健康的生活。

Centene 旗下的聯邦醫療保險品牌，包括Allwell、Health Net、Fidelis Care、Trillium Advantage、Ohana Health Plan 和 TexanPlus，將轉移至維家保健品牌旗下。想瞭解有關維家保健的更多信息，可至活動攤位洽詢。