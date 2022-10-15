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金城銀行慶37周年 捐款支持中英雙語教學

洛杉磯訊

慶祝創行37周年慶，金城銀行疫情期間低調舉辦三十七周年行慶；捐贈三千元給Petrosky Elementary School，以支援中英雙語教學相關活動（見圖）。

日前在金城銀行總行營業大廳，金城銀行楊明耕副董事長、曾柏樺副董事長、Al Duran副董事長、林懿明執行長、吳國駒總經理，臺北經濟文化辦事處羅復文處長、華僑文教服務中心王盈蓉主任、與Alief學區業務暨社區聯絡主任Dee Jones和Petrosky 小學校長Bernadette Bentley和老師蔣秀蓮，均在場慶祝金城銀行三十七周年慶。

副董事長楊明耕表示：「金城銀行自1985年創行，伴隨社區經歷過去三十多年的耕耘與發展，始終為企業、客戶和社會的永續發展而努力。近幾年來金城銀行均榮獲鮑爾財務公司最高五星評級。表示財務健全，營運良好，並具備高於其主管機關所要求資本適足率。」

金城銀行林懿明執行長表示：「 金城銀行在2021年和2022年的表現持續傑出，各頊財務報告不論在盈餘或存、放款業務等，各項經營成果均有顯著增加，總資產大幅成長突破十四億美元。近年來更在加州擴展多個服務據點，南加州設有三個分行--塔斯汀分行、阿罕布拉分行、羅蘭岡分行和爾灣貸款辦公室；北加州灣區則設有密爾布瑞分行、庫比蒂諾分行和北加州貸款辦公室。」

金城銀行總行地址9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas ，電話713- 777-3838。Alhambra 分行 電話626- 320-1938。Rowland Heights分行 電話626- 964-3400。 Tustin 分行電話714- 338-5188。網站www.goldenbank-na.com。

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