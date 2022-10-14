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許氏日本靈芝 全新禮盒包裝 買二送一

洛杉磯訊

日本銷售冠軍的「許氏日本靈の芝」在北美上市近二十年來，因著品質卓越，一直受到消費群眾的肯定，推出的全新禮盒包裝買二送一正熱賣中，再加送現金折扣。

在中國古代有神農嘗百草的傳說，「神農本草經」、「神農四經」把靈芝奉為「仙草」，有道「久食輕身不老、延年神仙」。

許氏日本靈の芝採用日本「長野一號」特殊菌種，是全美最先採用 DNA 基因鑑定技術研製的靈芝產品。日本「長野一號」特殊菌種，經台灣大學 DNA 基因鑑定，此菌種穩定，無變異，可生長出菌傘大、厚身、特殊香味的靈芝，高多醣，高三萜。利用該尖端分析技術能確保「許氏日本靈の芝」的原料百分百無誤，使產品質素更加穩定、亦是靈芝產品科學化的一項突破。

日本長野靈芝專業有機栽培，使用全大椴木仿野生栽培方式，引流高山雪融之水用於灌溉，濾水裝置、自動噴水器、空氣簾幕、中央排水系統，讓現代化菇寮的溫度、溼度、氧氣、光線量控制自動化。這樣可生長出菌蕈有重量感，菌傘大、厚身，菌傘上充分附著著可可般狀孢子，高多醣、高三萜，無雜菌，無污染，無農殘，無重金屬之靈芝。

「許氏日本靈の芝」在北美上市是發展重要的里程碑，許氏認真檢驗過去、展望未來，將秉持一貫的宗旨繼續守護健康。日本銷售冠軍的「許氏日本靈の芝」全新禮盒包裝，買二送一熱賣中，再加送現金折扣 （限當地參茸藥行）。關於更多產品的相關訊息，可洽 1-800-826-1577 或上網 www.hsuginseng.com，或至各大中醫參茸藥行諮詢購買。

日本 DNA

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