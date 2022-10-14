2022水之節10/15舉行 有吃 有玩 有抽獎 免費參加

由聖蓋博 上谷水利局主辦的「2022水之節Water Fest 2022」活動，於15日(星期六)上午10時至下午2時，在亞凱迪亞 縣立公園(Arcadia County Park)舉行，現場有吃、有玩、有表演、有抽獎，全部免費參加。

聖蓋博上谷水利局表示，「2022水之節」是該水利局為聖蓋博山谷區的居民、而舉辦的年度活動，目的是讓各個家庭的成員，瞭解水資源的重要性及一起來保護的信息，並認識如何保護水源；是適合一家大小都來參加、共同關注水源的重要節日。活動現場有免費的贈品、各種表演、各種遊戲、以及免費抽獎等，更有餐飲車供應美食。

當天還有相關機構代表在現場擺設攤位，提供各項有關如何正確使用食水、及如何避免污染或浪費食水等資訊。活動中將為小朋友們免費提供材料，接受常識方面的學習，或在遊戲中學習，寓教育 於娛樂的項目，另還有其他不同的實用性資訊科技展示等等。

此外，在日常生活上，你是否有明智的用水？有關如何「明智用水」的資訊，現場有專業機構會向大家講解，歡迎民眾帶同家人來共享一個在遊戲中、學習環境保護的美好時光。

「2022水之節」活動地點在405 S. Santa Anita Ave., Arcadia, CA (與Huntington Drive交界處)。