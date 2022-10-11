世界購物廣場 - 金秋購物專輯

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通膨無情，德成行有情，抗通膨大優惠！

食品類的運輸和成本不斷的飆升，德成行是如何抵抗高通膨呢？

近兩年多來面臨突如其來的疫情，德成行不僅穩住了零售業的銷售，更在電商業務上打破往年全部的紀錄，亦積累了反饋社區的基礎。

同時，德成行在商品結構上，成功順應市場經濟的發展，致力適應市場需求和客戶追求不斷變化的購物習慣。穩紮過去40多年來打下來的基礎，以及近幾年的突飛精進，德成行對未來充滿信心。

身為華人健康養生領域的知名品牌，德成行自1979年以來即以物超所值的價格為全美洲提供完整系列的優質花旗參、中成藥、中草藥、滋補品和山珍海味。

§ 德成行美國西洋參花旗參：享譽全球，自用或餽贈親朋好友，是上佳選擇。

§ 德成行金絲燕窩：供應頂級滋補聖品，嚴守天然無刷膠、無添加化學品，讓顧客安心享用。

§ 德成行山珍以及土特產：來自經典原產地，由行家精心挑選，原色原味，俗話說「千補萬補不如食補」。

§ 德成行海味：經過專家精心曬製，如「溏心」鮑魚，德成行囊括高級美顏聖品的花膠和海參，應有盡有，琳瑯滿目。

此外，南加地區無人不知無人不曉，尋醫問藥就找德成行。這裡有最專業、最齊全及具品質保證的中成藥以及中草藥房。德成行還擁有美國最大的網上中藥房，為廣大美國華人提供網上購藥，方便打通一條簡單快捷的配藥渠道。

德成行南加5家門市店

● 北聖蓋博新店 / 5439 Rosemead Blvd. (626)686-1883

● 蒙特利公園市 / 122 W. Garvey Ave. (626)288-8788

● 蒙特利公園市 / 401 E. Garvey Ave. (626)307-0794

● 工業市 / 17520 Castleton St. (626)322-2800

● 羅蘭岡 / 1457 S. Nogales St. (626)839-0022

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音樂能陶冶性情，舒發鬱悶的情緒，帶來生命的喜悅及生活的動力！在享受心曠神怡樂曲的同時也要注重鋼琴的保養，鋼琴的價格動則幾千元，若是欠缺保養則容易折損，若是你正在尋找專業修琴、調琴音的人，歡迎洽詢新律鋼琴專家。

新律鋼琴專家是日本中古鋼琴協會授權、專門代理進口YAMAHA、KAWAI的店家，不管你是要買琴、換琴、調琴、不好彈或是在別處修不好鋼琴等等的相關問題，請來新律試試！在新律也以可先租後買，好用順手再決定是否購入，而且，優惠產品都保用10年。

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「康複力」采最新素食蔬菜纖維製成的膠囊，幫助吸收消化，所有成分皆為日本當地生產製造，為市面上唯一獲得授權使用日本國立琉球大學研究團隊研發配方，美國FDA註冊核可的日本製藥級工廠生產，透過提升腫瘤凋亡能力，活化免疫細胞，以及加強腸道吸收，體內抗發炎效果三方面增加病患快速康復機會。

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韓國城SYTK Sullungtang牛骨湯店

味道正宗，價格親民的韓國城話題名品SYTK Sullungtang牛骨湯店 ，全天人潮不斷，無論是堂食還是外帶，小菜絕對一樣不少，還附營養米飯（由12種米調配）。7天供應特價早餐，7點至上午10點，牛骨湯，解酒湯（Shiitake Beef Soup），乾魚湯等都只要10.96元。

該店的料理真材實料，牛骨湯，解酒湯，乾魚湯等都只要12.33元。很多住在加州的韓國人表示，想吃韓國餐時，絕對會開到韓國城，能夠在韓國城開店的業者，通常味道都很正宗。很多老客戶表示，SYTK牛骨湯店，是他們全新的一天的開始，早上或中午喝上一碗熱騰騰的豐盛牛骨湯，全天精力旺盛。

老闆表示，目前物價飆漲，但他們本著以誠實的價格為消費者提供健康而豐盛的每一餐，並設定了為客戶提供三個滿意的目標，價格，美味，親切。

該店的解酒湯，重口味愛吃辣食客都會叫的辣牛肉絲湯，補骨養生的牛膝骨湯，能量滿滿的牛排骨湯，下酒菜韓式滷牛肉都是該店的人氣招牌。

訂餐電話213-277-1339，地址2717 W. Olympic Blvd., #108, Los Angeles, CA 90006。早上7點開始營業至晚10點。