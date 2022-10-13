大通銀行助弱勢族群 贊助各項獎學金

大通銀行今年6月撥款134萬美元給AADAP (美亞藥物濫用治療中心)幫助重建LA的治療中心，左起為CEO of AADAP、Julie Yen 大通銀行SVP 與 CEO of LDC。

大通銀行（First General Bank）多年來提供援助給弱勢族群，並積極贊助支持各項獎學金，最近透過競爭選拔，發表2022年大通銀行清寒獎學金計劃的獲獎者。四名中低收入 高中畢業生每人都獲得了 2000 美元的獎學金，用於支付今年秋季的大學學費。

大通銀行首席執行長徐仁貴表示：「過去的兩年對學生來說很困難，因為他們要應對遠程學習以及在網絡線上完成高中學業。大通銀行將繼續致力於投資這些優秀的年輕人，因為他們正踏上成為未來領導者的旅程。」

大通銀行董事長楊信指出，教育乃改善個人和家庭經濟環境與促進社會繁榮和公平正義的根源。故此大通銀行多年來積極支持各項獎學金。除了和亞太社區基金合作，也長期參與支持橙縣華人商會的清寒學子獎學金計劃。此外，大通銀行也與羅蘭學區 攜手設立大通銀行羅蘭學區獎學金計劃，數年來，每年一萬元資助了許多品學兼優，家庭清寒的高中畢業生進入大學，追求夢想，創造美好未來並回饋社會。

大通銀行首席營運長Wilson C. Mach表示，感謝亞太社區基金 (APCF) 作為其獎學金項目的合作夥伴。四名優秀獎學金獲得者及其將就讀的大學如下: Aman Kumar of Montebello （US C）。 Carolyn Lin of Yorba Linda ( Berkeley -Haas School of Business)。 Jackson Yan of Los Angeles – (U C I)。 Vinny Li of Los Angeles （ Harvard College）。

除了持續提供各種奬學金計畫之外，在 COVID-19 新冠疫情期間，大通銀行也提供援助給其他弱勢族群，更在2022年6月撥款134萬美元給AADAP (美亞藥物濫用治療中心)幫助重建LA 的治療中心。

大通銀行 6/30/2022 總資產美金12.5億，稅前凈利2千萬，稅後資產報酬率2.45，股東資本報酬率16.20%。大通銀行目前有五間分行位於羅蘭岡（626-820-1234），亞凱迪亞（626-4610-0288），聖蓋博（626-288-9288），爾灣（949-769-8888）和 Cerritos（562-677-8858）。