大通銀行助弱勢族群 贊助各項獎學金

大通銀行今年6月撥款134萬美元給AADAP (美亞藥物濫用治療中心)幫助重建LA的治療中心,左起為CEO of AADAP、Julie Yen 大通銀行SVP 與 CEO of LDC。

大通銀行(First General Bank)多年來提供援助給弱勢族群,並積極贊助支持各項獎學金,最近透過競爭選拔,發表2022年大通銀行清寒獎學金計劃的獲獎者。四名中低收入 高中畢業生每人都獲得了 2000 美元的獎學金,用於支付今年秋季的大學學費。

大通銀行首席執行長徐仁貴表示:「過去的兩年對學生來說很困難,因為他們要應對遠程學習以及在網絡線上完成高中學業。大通銀行將繼續致力於投資這些優秀的年輕人,因為他們正踏上成為未來領導者的旅程。」

大通銀行董事長楊信指出,教育乃改善個人和家庭經濟環境與促進社會繁榮和公平正義的根源。故此大通銀行多年來積極支持各項獎學金。除了和亞太社區基金合作,也長期參與支持橙縣華人商會的清寒學子獎學金計劃。此外,大通銀行也與羅蘭學區 攜手設立大通銀行羅蘭學區獎學金計劃,數年來,每年一萬元資助了許多品學兼優,家庭清寒的高中畢業生進入大學,追求夢想,創造美好未來並回饋社會。

大通銀行首席營運長Wilson C. Mach表示,感謝亞太社區基金 (APCF) 作為其獎學金項目的合作夥伴。四名優秀獎學金獲得者及其將就讀的大學如下: Aman Kumar of Montebello (US C)。 Carolyn Lin of Yorba Linda ( Berkeley -Haas School of Business)。 Jackson Yan of Los Angeles – (U C I)。 Vinny Li of Los Angeles ( Harvard College)。

除了持續提供各種奬學金計畫之外,在 COVID-19 新冠疫情期間,大通銀行也提供援助給其他弱勢族群,更在2022年6月撥款134萬美元給AADAP (美亞藥物濫用治療中心)幫助重建LA 的治療中心。

大通銀行 6/30/2022 總資產美金12.5億,稅前凈利2千萬,稅後資產報酬率2.45,股東資本報酬率16.20%。大通銀行目前有五間分行位於羅蘭岡(626-820-1234),亞凱迪亞(626-4610-0288),聖蓋博(626-288-9288),爾灣(949-769-8888)和 Cerritos(562-677-8858)。