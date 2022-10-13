我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

大通銀行助弱勢族群 贊助各項獎學金

洛杉磯訊
大通銀行今年6月撥款134萬美元給AADAP (美亞藥物濫用治療中心)幫助重建LA的治療中心，左起為CEO of AADAP、Julie Yen 大通銀行SVP 與 CEO of LDC。
大通銀行今年6月撥款134萬美元給AADAP (美亞藥物濫用治療中心)幫助重建LA的治療中心，左起為CEO of AADAP、Julie Yen 大通銀行SVP 與 CEO of LDC。

大通銀行（First General Bank）多年來提供援助給弱勢族群，並積極贊助支持各項獎學金，最近透過競爭選拔，發表2022年大通銀行清寒獎學金計劃的獲獎者。四名中低收入高中畢業生每人都獲得了 2000 美元的獎學金，用於支付今年秋季的大學學費。

大通銀行首席執行長徐仁貴表示：「過去的兩年對學生來說很困難，因為他們要應對遠程學習以及在網絡線上完成高中學業。大通銀行將繼續致力於投資這些優秀的年輕人，因為他們正踏上成為未來領導者的旅程。」

大通銀行董事長楊信指出，教育乃改善個人和家庭經濟環境與促進社會繁榮和公平正義的根源。故此大通銀行多年來積極支持各項獎學金。除了和亞太社區基金合作，也長期參與支持橙縣華人商會的清寒學子獎學金計劃。此外，大通銀行也與羅蘭學區攜手設立大通銀行羅蘭學區獎學金計劃，數年來，每年一萬元資助了許多品學兼優，家庭清寒的高中畢業生進入大學，追求夢想，創造美好未來並回饋社會。

大通銀行首席營運長Wilson C. Mach表示，感謝亞太社區基金 (APCF) 作為其獎學金項目的合作夥伴。四名優秀獎學金獲得者及其將就讀的大學如下: Aman Kumar of Montebello （US C）。 Carolyn Lin of Yorba Linda ( Berkeley -Haas School of Business)。 Jackson Yan of Los Angeles –  (U C I)。 Vinny Li of Los Angeles （ Harvard College）。

除了持續提供各種奬學金計畫之外，在 COVID-19 新冠疫情期間，大通銀行也提供援助給其他弱勢族群，更在2022年6月撥款134萬美元給AADAP (美亞藥物濫用治療中心)幫助重建LA 的治療中心。

大通銀行 6/30/2022 總資產美金12.5億，稅前凈利2千萬，稅後資產報酬率2.45，股東資本報酬率16.20%。大通銀行目前有五間分行位於羅蘭岡（626-820-1234），亞凱迪亞（626-4610-0288），聖蓋博（626-288-9288），爾灣（949-769-8888）和 Cerritos（562-677-8858）。

學區 低收入 CEO

上一則

做志工獲獎學金 加州學生、社會雙贏

下一則

兆彩再槓龜 14日獎金逼近5億 2022年第二高

延伸閱讀

美洲中國工程師學會 15日年會頒獎學金

美洲中國工程師學會 15日年會頒獎學金
世報贊助 美國獎學金夢想獎接受申請

世報贊助 美國獎學金夢想獎接受申請
世界日報贊助 美國獎學金夢想獎接受申請

世界日報贊助 美國獎學金夢想獎接受申請
世報贊助 美國獎學金夢想獎開放申請

世報贊助 美國獎學金夢想獎開放申請
世報贊助 美國獎學金夢想獎申請至10/15

世報贊助 美國獎學金夢想獎申請至10/15
羅蘭學區教師工會 挺3教委連任

羅蘭學區教師工會 挺3教委連任

熱門新聞

好市多吸引眾多亞裔顧客，但近來傳出扒手出沒頻繁。（路透）

好市多有扒手 碰兩下錢沒了 多位華人受害

2022-10-07 02:20
一家人到達美墨邊境墻。（視頻截圖）

華男全家偷渡 繞南美入美國 視頻全記錄

2022-10-08 02:20
這些僑領就是因為點進這個連結，並完成要求，自己的Line的帳戶就被騙子接收。（讀者提供）

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

2022-10-05 21:43
Target百貨，暨6月的庫存過剩壓力大甩賣後，在10月6日再度宣布大促銷活動，號稱黑五提前開跑。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱Target黑五已開跑 大家都在搶這些

2022-10-06 22:04
阿茲海默症應盡早治療。（unsplash.com）

阿茲海默症的三種前兆 65歲以上美國人有九分之一患者

2022-10-10 16:58
洛市議會議長馬丁尼茲(圖)在內的三名西裔洛市議會成員，日前發表種族主義言論的音頻日前遭洩漏。美聯社

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

2022-10-10 17:05

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好