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比佛利醫院提醒 10月乳腺癌宣傳月

洛杉磯訊

迄今為止，還沒有確定的方法來預防乳腺癌，這是美國女性癌症死亡的第二大主要原因。根據美國癌症協會（ACS）的研究，大約有八分之一的女性一生中將被診斷為浸潤性乳腺癌。估計將診斷出26萬8000例新的侵入性病例。比佛利醫院（ Beverly Hospital ）提醒民眾，10月是「 乳腺癌宣傳月」，提醒人們定期乳房攝影檢查的重要性、和降低乳腺癌風險的理想時間。

儘管這些數字令人望而生畏，但婦女可以採取明顯的步驟來降低其風險，一旦發現就可以提供治療措施，以防止他們罹患癌症。

比佛利醫院表示，一個重要的保障措施是婦女應保持健康的體重，尤其是在中年及停經後，女性體內的大部分雌激素，來自脂肪細胞，雌激素會刺激許多乳腺腫瘤的生長，而超重或肥胖會增加患乳腺癌的風險，如果多餘的磅數放在腰部而不是臀部和大腿上，則婦女可能特別容易患乳腺癌。以下這些步驟可以幫助女性減少罹患乳腺癌的風險：

避免飲酒。飲酒會增加患乳腺癌的風險，因為飲酒會增加體內的雌激素水準減少、或減少飲酒量將降低患乳腺癌的風險。積極運動，越來越多的研究表明，運動可以降低患乳腺癌的風險，周爭取進行150分鐘的中等強度運動或75分鐘的劇烈運動。

瞭解激素治療的風險，服用激素療法有風險和益處，同時使用雌激素和孕激素的激素療法會增加患乳腺癌的風險，停經後短期單獨使用雌激素似乎不會增加患乳腺癌的風險，但只有沒有子宮的女性才可以單獨服用雌激素，如果一名婦女和她的醫生同意必須使用激素療法來緩解更年期症狀，例如熱潮紅，最好在最短的時間內服用最低的有效劑量。

早期發現是關鍵，由於即使採取這些預防措施，乳腺癌也可能會發發生，因此美國癌症協會建議處於乳腺癌平均風險的女性從45歲開始進行乳房X線照片，常規的乳房攝影檢查，可以在早期階段檢測出癌症，如果擔心有其他因素提高患乳腺癌的風險增加，可詢問醫生是否需要其他篩查測試，例如MRI掃描。

COVID流行期間，可以理解的是，由於擔心感染病毒，女性可能會推遲篩查，比佛利醫院專業人員提醒婦女，不要延遲乳房攝影檢查等健康檢查，因為這可能會延遲早期發現機會。

比佛利醫院 Beverly Hospital Women's Pavilion and Breast Center提供一系列專為女性設計的門診服務，並認真對待患者的安全，熟練的女技師使用最新技術來為民眾服務，而結果由放射線科醫生檢查並迅速提供報告，如果自己或親人需要乳房攝影檢查，可電323-725-5017預約檢查，也可上網預約http://bit.ly/bhwpar1。

癌症 攝影 檢測

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