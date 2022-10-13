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林師傅多年經驗 承接內外大小工程

洛杉磯訊

在美從事建築業已有35年林師傅，累積了多年承建房地產開發商新建房經驗，帶領其專業團隊承接內外大小工程，如修護新建造木製Patio涼棚和露台甲板、維護商業辦公大樓和公寓欄杆樓梯、屋頂補漏、廚房櫥櫃重新上漆、內外油漆、水泥工程、鋪設室內地板和美化庭院設計。

林師傅表示，木製Patio涼棚和露台甲板上可以在任何地方建造，可為你提供額外空間享受戶外生活。露台甲板上也可以添加欄杆或 Patio 涼棚。建造前，林師傅需先規畫露台甲板的地板、水平和功能的尺寸，鋪設框架，安裝托樑吊架，然後用鍍鋅釘子連接橫樑，行成 Patio涼棚。鋪設框架如地面堅固平整，可以直接在其上鋪設基本框架， 如果要提升，則必須先設置四個基位。挖四個基位並使用混凝土將四個經過處理的木柱牢固地固定到位。然後將托樑連接到柱子的外部，形成露台的外圍。如 Patio 涼棚需建設在水泥地面上，都依照工程標準作業程序建造。

鋪設室內地板，材料分爲Laminate Flooring 強化木板地板，是一種壓縮纖維木板，上面覆蓋有木材、石材、磁磚等材料，然後塗上保護層。擁有天然式地板美觀、耐用和只需很少的維護。另一種Vinyl Flooring 乙烯基地板，可以卷狀或磁磚形式供應，通過膠粘固定。擁有廣泛的顏色和圖案，與強化地板一樣可製造出其他材料外觀。其優點是堅固耐用、易於維護和清潔。被弄濕而不會彎曲，適用於浴室、廚房等。

詳情可短訊或留言 626 - 272 - 3101 （國語、英語），免費估價。

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