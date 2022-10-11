全民保險講座 10/14及10/28剖析最新健保福利

10月15日聯邦醫療保險 （Medicare）開放期即將到來，全民保險特舉辦免費全民講堂，由資深健保 專員主講兩場線上講座。10月14日周五早上10點是「聯邦醫療保險」講座；10月28日周五早上10點是「個人與家庭醫療保險」講座，歡迎報名參加。線上報名： https://bit.ly/3C1AGSl ；電話報名撥打626-873-1618。

講座中將講解：滿65歲可自動獲得免費聯邦醫療保險? 未加入聯邦醫療保險會有罰款嗎？ 選擇HMO計畫卻找不到醫生怎麼辦？HMO計畫該怎麼轉換成PPO計畫？聯邦醫療保險會支付長期護理的費用嗎？為什麼越來越多美國人要延遲退休？退休金 留給孩子可能70%要繳稅？

全民保險表示，滿65歲的美國永久居民或在美國已居住滿5年的合法居民，需在65歲生日當月或前後三個月，共計七個月的「首次申請開放期- IEP」加入聯邦醫療保險，俗稱「紅藍卡」，否則可能會有罰款。紅藍卡分為A（住院）、B（看診）兩部份，申請人在美國繳稅並累積超過40個積分可免費獲的A部份的福利，B部份的保費則根據申請人的收入來決定。未在期限內加入聯邦醫療保險將可能面臨終身罰款。聯邦醫療保險只理賠80%的醫療費用且不包含處方藥費用，申請人需額外購買紅藍卡輔助計畫與處方藥計畫來填補缺口。輔助計畫可分為HMO與PPO計畫，HMO計畫通常包含處方藥福利且保費低廉，甚至$0月費；PPO計畫則因選擇多，且需另外購買處方藥計畫，保費較高。聯邦醫療保險除提供住院與看診福利之外，也提供最多100天的長期護理的照護，之後申請人須自己支付一年約3萬美金至10萬美金不等的長期護理費用，若能提前購買長期護理險，則由購買的保險公司支付這項費用。

由於人均壽命增加，通貨膨脹創30年來新高，許多民眾退休金不敷使用。根據勞工局統計，超過1/4 介於65歲至74歲的美國民眾必須繼續工作以維持生活開支，超過75歲的民眾則有近10%的人口依然在工作。受到新冠疫情、俄烏戰爭、股市跌宕等影響，許多人的退休金大幅縮水，而具有特殊稅務優勢的「年金」產品是目前退休財務規劃的選擇之一。

除了聯邦醫療保險即將開放之外，每年11月1日至隔年1月31日也是個人與家庭的健保開放受保期，民眾可在這三個月的期間申請、更換、取消健康保險。什麼是自付額與最高支出上限？HMO與PPO計畫差異在哪邊？加州健保保費補助您符合資格嗎？有健保為什麼看醫生還要花好多錢？為何看小病卻要花大錢。全民保險也將在28日的全民講堂上，深度解析2023年最新健保計畫內容。