觀賞11月世界盃購安卓第十代電視盒

觀賞今年11月舉辦世界盃 ，購買安卓 第十代電視盒，優惠價168元。

配合今年11月舉辦的世界盃，中華數碼推出新到安卓第十代智能6K電視機頂盒。採用雙頻2.4g和5 G Wi-Fi。安卓機頂盒速度快、圖像更清晰、節目更豐富。有大陸、台灣、北美、日本、馬來西亞、泰國、越南 、印尼、等各國新聞體育同 步直播。七天回看。

機器附帶百萬部全球各國4K電影、電視劇和綜藝。機盒內有卡拉OK，免費點唱中英文YouTube和私密成人午夜電視和點播。一次購買，永久免費。無月費或任何其他費用，無廣告，機內固件和應用自動更新升級；外州可郵寄。

中華數碼也推出家庭KTV組合。新推機型配有混音和雙高音質雙喇叭，,附帶兩支無線嘜。有藍牙功能。可連接安卓電視盒,每天更新歌曲，也可以連接手機或iPad的藍牙。選用成千上萬的免費歌曲，新歌天天更新，不需要充值。特價150元。機器重約6磅附帶充電池，在野外可使用4小時，也可以用于電視機的輔助音響效果跟 Boss Sound Bar 差不多。

實體店購物有保障，所有產品一年免費維修保固，參觀展示廳 地址：8736 Valley Blvd # A, Rosemead, CA ，聯繫電話626-382-9694。