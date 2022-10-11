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昌興珠寶熱銷Grand Seiko新世代機芯限量款

洛杉磯訊

來自日本的Grand Seiko (GS)，2022年適逢其44GS錶款的55歲生日，44GS設計理念樹立了獨一無二的日本Grand Seiko風格。昌興珠寶代理Grand Seiko多年， 擁有經典款、限量款和新款腕錶供選購。

GS自從品牌獨立之後，即以凌厲的攻勢，在高級錶壇大幅崛起。昌興表示，44GS核心特色象徵著精確、易讀、美麗，以及遵循功能理念，確保易使用且耐久。

其中，SLGH009 一款 (見圖) 以現代感造型詮釋44GS的經典設計，面盤採用了星宿運行軌道的圖紋設計，內斂的色調和細膩的紋路質感彷彿將人們帶入夜空之中，深藍色面盤，以宇宙中循環不息的星軌，表達時間的流逝感。銳利的時分針線條與面盤流水般的連續曲線形成愉悅的對比，金色秒針掠過錶盤，彷彿時光在深邃夜空裡，靜謐地流逝。十足詮釋重視光影的日式美學。

以白鋼（Ever-Brilliant Steel）打造的錶殼，具有比當今鐘錶業使用的材料更高的耐腐蝕性。在視覺上，它還具有亮麗的白色調，增強了腕錶的美感和修飾效果。該錶殼直徑為 40 毫米，厚度為 11.7 毫米，比過去機械選項中提供的 44GS 型號更薄。它的動力儲存為 80 小時。錶殼配有盒形藍寶石、透明錶背和錶鍊。限量發行 550 枚。

昌興珠寶聖蓋博店(全統廣場) 地址在 140 W. Valley Blvd. #119，San Gabriel，電話 (626) 280-9195 ，羅蘭岡店(香港廣場) 地址是 18436 Colima Rd., Suite A, Rowland Heights，電話(626) 810-8883，網址www.chonghing.com。

日本 聖蓋博 洛杉磯 香港

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