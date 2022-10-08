飲食營家Smarteater 營養顧問及醫學營養治療中心

飲食營家（ Smarteater ）是一個位於聖蓋博谷的營養顧問及醫學 營養治療中心。由註冊營養師 (RDN）為顧客提供專業諮詢，幫助你從日常飲食中攝取充足營養，從而達至理想的健康狀況。

他們透過個人或團體會面，讓慢性疾病如高血壓 、糖尿病 、腎病及癌症患者，能獲得醫學營養治療（Medical Nutrition Therapy)。註冊營養師們也會為你提供各種營養計劃，協助健康瘦身、維持理想體重，以及有效控制血糖。除了門診服務外，亦定期接受各大機構、媒體及社區邀請，舉辨座談會和活動，宣揚健康飲食的重要性。

飲食營家營養師團隊與所有醫師、治療師及病患家屬緊密結合，共同提升社區整體健康。營養師們可以補充第一線醫師通常沒有足夠時間來處理的長期營養諮詢服務，提供營養學專業建議，幫助病患早日康復或改善健康。飲食營家並按照醫療營養準則，為你量身打造，提供詳盡的飲食指南，幫助你實踐健康飲食。

Smarteater「飲食營家」營養治療中心，由25 年經驗美國註冊營養師吳希素Hazel Ng於 2006 年創立。她解析十大需要約見註冊營養師的原因包括：

1.患有糖尿病、心血管病、高膽固醇 / 血脂或高血壓。營養師輔助醫生利用飲食治療，幫助患者改變飲食習慣來減輕及治療病情，讓患者可健康地享受飲食的樂趣。2.準備接受減肥手術。由於人體胃部只能管理小部分的營養吸收，所以營養師會教導如何讓身體攝入適量的營養素，並為你制定合適的飲食計劃。3.腸胃問題。營養師會仔細地為你調整飲食習慣，讓病情不至惡化。4.懷孕及準備懷孕。營養師可以幫助及確保孕婦攝入足夠的營養素，如葉酸，尤其懷孕期間的首3個月，能減低新生嬰兒患有神經管或脊髓缺陷的風險。5.需要哺乳諮詢及協助。營養師可以幫助你制訂哺乳期間合適的餐單，以確保攝取足夠的鐵質 、維生素D、氟化物及維生素B。6.青少年飲食和體重問題 。營養師可以幫助改變飲食紊亂的問題，如厭食症，貪食和超重等問題。7.需要減肥或增肥。營養師制定適合的餐單以增加或限制需要攝取的熱量，並配合適當的運動量，讓你能享受美食的同時，也能擁有健康的身形。8.需要照顧長者。營養師可以幫助解決食物與藥物間的副作用，以及對抗高血壓的飲食模式。9.追求健康的人生。營養師可幫助你瞭解正確營養資訊、分析食物標籤陷阱、提供健康烹調方 法、外出飲食策略、健康方便小食等建議。10. 提高運動效果。營養師可以幫助你設定及達到理想的效果。

查詢電話 626-283-5128，中文網站 Www.smarteater.net，地址蒙市801 W Valley Blvd., #206, Monterey Park；工業市18605 E Gale Ave. #180, City of Industry。