普濟手機計劃 幫助數百萬人獲得手機服務

自2015年以來，加卅政府提供給18歲以上低收入 居民的普濟手機 計劃， 已幫助數百萬人獲得手機服務。現提供五寸半4G中文智能手機和平板電腦。每月不需付費用，無帳單， 可以全美任何地方無限打電話，發短信，也可以上網每月14GB流量，客戶可以無限免費去電中國，越南，韓國，美國所有州，加拿大，墨西哥。

如你的家庭沒有參加以下公共援助計劃，但是年度總收入等於或低於這些年收入限額，就有資格獲得加州 免費手機計畫：1- 2人年收入低於28,700元 ; 3個人年收入低於33,300元 ; 4個人年收入低於40,600元 ;每位附加人員7,300元。或有：1.有醫療卡MedCal白卡 ; 2.有參加低收入家庭能源援助計劃（LIHEAP）; 3.有聯邦政府補助（SSI）; 4.有聯邦公共住房援助或第8節 ; 5.有加州聯邦食品券或補充營養援助計劃 ; 6.婦女，嬰兒和兒童營養補助計劃（WIC）; 7.國立學校午餐計劃（NSL）。

申請時需攜帶的證件及其他，可向下申請地點查詢。阿市：1413 E Valley Bl，電話626-281-8888，Alhambra護照照片 (168 超市旁)。蒙市：423 N.Atlantic Bl＃103，Monterey Park ，電話 626-234-8282,626-458-0689世界書局 (大中華超市旁)。橙縣：9637 #B Bolsa Ave，Suite B，Westminster，626-423-9989（T & K Food Market 旁邊）。聖地亞哥：7323 Convoy Ct，San Diego，858-268-2882天天通訊（大華超市後面）。聖蓋博：608 E Valley Bl，＃D，San Gabriel ，626-280-6088，世界書局（順發超市旁）。聖蓋博：1617 S. Del Mar Ave #B,Sann Gabriel， 626-872-2306，626-366-9991富通通訊。