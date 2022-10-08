Genesis與現代汽車 美國科技體驗指數研究 名列前茅

現代汽車IONIQ 5科技滿滿。

現代汽車 集團旗下的Genesis和現代汽車品牌，因其產品系列的高水平先進科技，而在2022年J.D. Power美國科技體驗指數研究 (TXI StudySM)中名列前茅。

Genesis連續第二年在高級汽車品牌中榮獲第一，以643分比第二名的品牌高出了五十多分。北美Genesis汽車首席運營官Claudia Marquez表示，Genesis很高興能為顧客提供嶄新的科技。很高興這項研究的結果，認可該公司在改善顧客駕駛體驗的各種先進科技方面的努力。

同時，現代汽車則是連續第三年在大眾市場品牌中榮獲第一。該公司產品策畫總監Ricky Lao表示，提供先進科技解決方案來滿足顧客的需求，是現代汽車產品開發和經銷商培訓策略的核心。最重要的是讓這些創新功能得以方便使用，並推廣給廣泛的客戶。經銷商也能指導顧客如何使用這些創新功能，以確保消費者獲得最佳的駕駛體驗。

根據84,165位車主在擁有2022年新款車型90天後接受調查的反饋，J.D. Power的TXI研究分析了35種汽車科技，整體上分為四大種類：便利性、新興自動化、能源與可持續性，以及信息娛樂與連結性。這個研究以一千分制來衡量每個汽車品牌將科技推向市場的效率。「市場深度」以及「卓越執行力」在最終評分中的權重相同，評估了先進科技在製造商範圍內的滲透率，以及消費者對科技實施品質的評估。

這項研究的結果表明，現代汽車集團的北美Genesis汽車、和北美現代汽車品牌，不僅致力於科技創新，還致力於科技的可靠性和客戶滿意度。

現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅 車，以及電動車 陣容。2021年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了將近七十四萬兩車。