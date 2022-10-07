方見堯律師談 財產保護信託

方見堯律師事務所服務南加州 已有多年，其宗旨著重於滿足客戶的需求，在這些年間已經成功解決大量案件，獲得客戶認同。

方見堯律師於1994年開始從事法律工作，現擔任中華會館的法律顧問，服務範圍包括老人法、財產規劃和移民法等。

有關「財產保護」，信託是一份授予人(成立信託的人)、受託人(管理信託的人)和受益人(被指定接受信託利益的人)之間的合同。如你作為授予人，能夠決定這份信託要怎麼運作，任命適合的受託人和受益人。

人們對於「財產保護信託」有個誤解，就是一經成立就不能更改。對於大部分為了避免稅務的信託來說是正確(稅務減免信託)，但授予人財產保護信託並不是這樣。一份授予人財產保護信託，是你成立來保障自己和其他人，你作為授予人需放棄一些權利。

債務人和債權人法律列明了你的債權人，可以奪取你所有屬於你的財產。你身邊可能有你已知的掠奪者(例如銀行、信用卡 賬單)，或甚至一些你未知的潛在掠奪者(無法預知的訴訟、療養院費用和離婚)。一份典型的收入財產保護信託，允許你接收來自你財產的收入，但你必須放棄財產的控制權。在一份授予人財產保護信託里，當你在生時，你可以隨時更改誰在你去世後接受你的財產，並保留對於財產100%的控制權，直到你失去行為能力或者死亡。

比起「財產保護信託」，稅務減免信託的限制比較大。在你成立授予人財產保護信託前，你應該先咨詢一位專精財產規劃的律師，了解保護你財產的所有途徑。

如有任何資產規劃及各種生前信託的問題，可電626-587-2088查詢詳情，方見堯律師事務所地址在300 S. Garfield Ave., Suite 207, Monterey Park, CA，與Newmark Ave交界路口東南角。