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孋純窗簾 正推出秋季銷售20%折扣優惠

洛杉磯訊
「孋純窗簾」是韓國高級窗簾布料生產廠家。(業者提供)
「孋純窗簾」是韓國高級窗簾布料生產廠家。(業者提供)

質優價廉的「孋純窗簾」是韓國高級窗簾布料生產廠家，直銷韓國高級純絲百葉窗簾，訂貨兩週即可安裝。現正推出「全款秋季銷售」減價活動；該窗簾公司表示，將在低於Home Depot 50%的銷售價格上，提供再減20%的折扣。

該窗簾公司表示，「梧桐木」使用歷代久遠，韓式梧桐木百葉簾輕盈宜人，抗濕、抗蟲、耐久、耐晒，又賦予了現代簡潔輕贏的時尚趨勢。他們新推出的「純天然梧桐木百葉窗簾」，重新配置使用了離合器驅動，使百葉簾使用起來及輕鬆又耐久，消除了傳統百葉簾繁瑣繩閉合的重大缺點，使傳統經久廣泛使用的百葉簾煥然一新。即保留了傳統百葉簾的端莊多材質，多顏色的選擇又保留了可百用不閒、經久耐用的特性，在韓國廣受消費者喜愛。

「孋純窗簾」優異的品質和貼心服務，受消費者喜愛，他們所有的百葉窗產品，均採用高品質的材料製成，質優價廉。特有「防變色塗層」在製造過程中經過特殊處理，可防止強烈陽光變色的最小化。「防塵消炎保護」在原絲編織工程中，噴塗含銀成分，使用時無需清潔和撣灰塵，是經過 FDA批准抗細菌處理的清潔品，經防火、阻燃保護處理，對抗火的能力強大。

「孋純窗簾」提供住宅和商戶免費估價和免費量呎服務，有關詳情可電華語專線562-542-6356或949-396-9808找Melissa聯絡，更可依客戶要求，攜帶正品到府展示。

時尚 FDA

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