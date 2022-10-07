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美游假期 推出中東三國遊輪及土耳其行程

洛杉磯訊
美游假期微信二維碼。(業者提供)
美游假期微信二維碼。(業者提供)

美遊假期 US Travel推出2023年1月14日 8天7夜， MSC 20萬噸地中海遊輪豪華遊，暢遊中東三國，阿聯酋，沙特阿拉伯，卡塔爾。可視旅客需要獨家帶旅客在行程結束後，繼續深度埃及與摩洛哥。

美遊假期表示， MSC遊輪首航震撼價每人船票521元起 (2人內艙)，含政府稅金和碼頭稅金，17歲以下兒童與家長同行還免船票。該團行程特色，有中文導遊Aaron及Mr. Siu一同帶隊，進入金碧輝煌、奢華無比的杜拜帆船酒店參觀90分鐘。登樓高828米世界第一高塔哈利法塔Burj Khalifa。去阿拉伯爵士島 United Arab Emirates海灘娛樂整天。入內參觀沙特文化中心 King Abdulaziz 。乘越野車體驗動感沙丘衝浪，免費體驗駱駝拍照，漢娜手繪，阿拉伯服飾等。傍晚時分欣賞沙漠風情表演火舞，獻祭舞，肚皮舞，獨特阿拉伯風情晚餐，免費品嚐各種飲料。

還有很多的增值服務，接機送機，加上1晚杜拜五星級酒店，海景及陽台，贈送Shipboard Credit 200元，訂套房還贈送Shipboard Credit 500元。

該旅行社10月至12月期間，還推出土耳其12天10晚遊，雙人間價格1299元，含9晚五星酒店住宿，1晚洞穴特色酒店。有中文導遊帶團，景點門票及三次特色餐，還贈送價值80的土耳其肚皮舞表演。

此次旅行還將探訪曾經的羅馬帝國、拜占庭帝國、奧斯曼帝國中心，擁有6500年悠久的歷史和前後13個不同文明於一身的土耳其。探尋「荷馬史詩 」中的特洛伊城，「星球大戰 」拍攝地棉花堡，體驗卡帕多西亞的熱氣球或大巴扎淘寶。

該旅行社還有本地1日遊行程，每周前往不同景點，費用每人30元，可掃描微信二維碼。最近幾周會固定前往卡特琳娜島，該島是加州島嶼中一顆燦爛的明珠，距離南加只有22英里，這裡有高大的棕櫚，柔軟的沙灘，碧藍海水，保持著100年前的加州風貌。幫助大家提前預定7折往返船票，往返商業大巴有500萬保險加上旅行社500萬保險。出發地點Arcadia，Diamond Bar，Eastvale，Irvine。美遊假期洽詢電話626-268-7999或掃描微信二維碼（見圖）關注每周不同行程。網址 www.ustravel.com.cn

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