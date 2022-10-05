阿市加聯泰平護理中心醫務大樓 封頂典禮

【洛杉磯訊】阿罕布拉市加聯泰平超級護理中心醫務大樓，日前舉行大樓最後一根樑的封頂典禮（見圖）。位於阿市1662 West Valley大道的該醫務大樓，將是在不久的將來，為阿市社區民眾服務的嶄新醫務大樓。

加聯泰平醫療網董事會執行主席沈達朗醫師，展望將來汰舊佈新、為加強投資社區健康的未來，通過這新的建築開發項目，希望能更完善地提高聖蓋博谷區醫療質量和服務。藉由提供更現代、更新穎的服務據點，讓加聯泰平醫療網提高服務水平，更方便地照護患者。楊懷週執行醫療長、首席醫療長醫師也出席封頂儀式。

加聯泰平醫療網聯合首席執行長兼總裁林樹鴻醫師介紹，這個社區一站式超級護理中心佔地4英畝呎，佔據山谷大道一整個街口，這棟47000呎綜合醫療大樓有各科醫生診所、一洗腎中心、還將擴增到134床位的專業護理和亞急性護理。這新項目與加聯泰平醫療網位於蒙特利公園、工業市和亞凱迪亞 市，現有的超級護理中心一致，目標就是將加聯泰平的醫療資源投入到以會員和患者為中心、讓各個護理團隊之間有更好的溝通。

如果民眾是HMO的保險 ，可以免費加入加聯泰平醫療網。2023年開放轉換期即將開始，民眾有許多疑問與選擇，可在保險經紀的引導與解釋下，挑選一個適合的健保 計劃。民眾可跟保險經紀指定選擇加聯泰平醫療網及其旗下的簽約醫生。更多訊息撥打中文專線626-943-6183，或上網 AlliedIPA.com。