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國際佛光會亞市分會 USC亞凱迪亞醫院 10/16義診

洛杉磯訊

國際佛光會洛杉磯協會亞市分會與南加大亞凱迪亞醫院 (前美以美醫院)，將於10月16日(星期日) 上午8時至11時30分，聯合舉行「2022年諸事吉祥義診」活動。地點在南加州大學亞凱迪亞醫院 (前美以美醫院)。歡迎民眾前往做健康檢查。

洛杉磯佛光協會亞市分會會長趙逢君表示，亞市分會與前美以美醫院聯合舉辦義診活動，美以美醫院今年改名為USC亞凱迪亞醫院，算來今年已邁入第二十年。這個受民眾歡迎的義診，每年都吸引近六百名不同年齡層民眾前往體檢。據統計，歷年來最熱門的檢驗項目是，包括肝/腎功能、甲狀腺、膽固醇、糖尿病等24項生化檢查的驗血，其次是骨質疏鬆檢查，和頸動脈超音波中風篩檢。

此外還有：聽力檢查、流行性感冒疫苗注射、血壓檢查、失智精神狀態篩檢、體脂肪檢查、醫師諮詢、營養師諮詢等共十項檢查。

近年來心血管疾病已嚴重危及大眾健康與生命。唯有早期發現，早期治療，才能防範於未來。此次義診針對民眾所需，在三個半小時內提供多項重要檢查及專科醫師諮詢，省時、快速，也是在疫情之後，國際佛光會聯合南加大亞凱迪亞醫院再次為大眾所做的服務。

此項義診，由南加大亞凱迪亞醫院提供有關醫療事項，涵蓋專業的醫護人員、醫療用品，及義診場地等。佛光會則負責所有非醫療事項，如義工召集、場地佈置、義診動線規劃，以及所有檢查費用，如驗血檢驗費、租借儀器費等。

義診不問身分也不查收入，限18歲以上人士，所有檢查都是免費。當日義診項目若有變更，不另行通知。要做驗血檢查人士，必須於10/15 午夜12點後禁食。檢驗項目將採先到先驗，劑量驗完為止。所有檢查只限當日，不接受預約。

身體若有發燒、咳嗽或其他類似感冒症狀者，義診當日請勿光臨現場，以確保長者和大眾安全。

南加大亞凱迪亞醫院位於 300 W. Huntington Dr., Arcadia，在Santa Anita跑馬場/高爾夫球場對面。詳情可去電國際佛光會亞凱迪亞分會 626-328-5004，或南加大亞凱迪亞醫院626-821-2388。

南加大 亞凱迪亞 洛杉磯

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