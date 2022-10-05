幫助氣候難民 慈濟美國舉辦慈善感恩音樂會

極端氣候釀造的地水火風災變，讓越來越多人淪為無家可歸的氣候難民。佛教慈濟基金會在9月19日至25日，於「紐約氣候週」和第77屆聯合國 大會召開同時，在紐約曼哈頓「慈濟大愛人文中心」、圓滿了為期一週的「全面應對氣候變遷 峰會Holistic Climate Solutions Summit」，獲得聯合國官員和30多個合作組織代表的高度讚揚。

在腦力激盪的峰會後，他們將在10月15日與16日兩天下午3時至5時，舉辦「希望點燈，用愛鋪路：2022慈濟美國慈善感恩音樂會」，地點在慈濟美國總會。慈善感恩音樂會的門票和捐款，將可用於年度税收减免。

活動詳情可上網 https://tzuchi.us/zh/2022concert。護持慈濟美國慈善志業：https://donate.tzuchi.us/zh/hqconcert。手機應用程式：一指積善 Tzu Chi Connect。支票捐款抬頭註明「Tzu Chi」，並郵寄至慈濟美國總會，地址1100 S Valley Center Ave., San Dimas, CA 91773。

在紐約氣候週期間，慈濟主辦的「全面應對氣候變遷峰會」，一連七天累積超過700人次的賓客、志工齊聚一堂，在與聯合國環境署、聯合國新聞部、世界動物保護協會、與30多個團體合作舉辦的22場深度座談中，主講來賓和聽眾探討包括：如何緩解氣候變遷、架構永續糧食供應系統、氣候災變與賑災行動、氣候正義、如何解決三重地球危機等嚴肅議題。

能圓滿推動這場匯聚高質量講員精彩對話的論壇，須歸功於慈濟從2003年慈濟成為聯合國非政府組織一員，並於2010年正式獲得「聯合國經濟社會理事會非政府組織特別諮詢地位NGO in Special Consultative Status with ECOSOC」後，積極投入聯合國和地區事務的過程中，以切實的行動累積了豐厚的夥伴人脈與善能量。

回顧這場攸關未來人類發展的重要論壇可上網： https://tzuchicenter.org/ClimateWeekNYC。

東岸與美南的颶風、美國中西部的洪水與龍捲風、西岸的山火、百年難遇的疫情、迫使無辜百姓離鄉背井的戰爭⋯⋯每一場令人心痛的災變後，都有無數家園被毀的災民，因突如其來的變故限於泥沼中。請與慈濟人一起展開慈悲的行動，預定2022慈濟美國慈善感恩音樂會的門票，幫助落難的人點燃一盞希望之燈。

美國慈濟於1989年在南加州 成立，是符合美國稅法501(c)(3)的非營利慈善組織，至今全美已有65個分支聯點。了解慈濟美國可上網 tzuchi.us/zh。