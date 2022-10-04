MassMutual 首次發佈年度可持續發展報告

MassMutual 的數位和技術計畫中心。(業者提供)

MassMutual（萬通互惠理財）發佈2021年度可持續發展報告，展現公司在環境、社會、治理（ESG）三個關鍵領域的長期承諾和進展。首個報告中表明可持續性的重要，是萬通互惠理財為保障保單持有人、創造價值和穩定性的不可或缺因素，還展示了公司為促進多元化、公平和包容性，以及創造可持續發展未來所作出的各種努力。

在報告涵蓋的眾多舉措中，MassMutual從2021年到2022年上半年作出的主要成就包括：1）確立承諾並開始實施藍圖，2030年之前，讓萬通互惠理財的運營實現淨零排放；2050年之前，讓投資 組合也實現淨零排放。這令萬通互惠理財成為第一家以2050年實現淨零投資組合為目標的美國本土互惠保險公司。2）宣布對總部位於英國的可再生能源投資者、和資產管理公司 Low Carbon進行戰略投資，利用成熟的技術大規模推進可再生能源。3）承諾投入1億美元的影響力投資資金，以幫助推進種族平等和經濟發展機會。4）2021年與採購業務相關的多元化支出超過4000萬美元，比2020年增長18%以上，並宣佈了一項價值1.5億美元的五年承諾計劃，在採購業務中選用多元化企業。5）向非營利組織捐贈了2000萬美元。6）在過去3年中，整體員工的種族/族裔多樣性增加了19%，其中領導人增加了28%。

萬通互惠理財招聘和僱用時不分種族、年齡、性別、能力、出生地、宗教信仰或擇偶喜好，還會提供培訓和發展機會，以促進員工的職業發展。當前董事會一半以上的成員都是女性或多元族裔人士，使MassMutual為財富500強公司中最多元化的董事會之一 。

在過去三年中，萬通互惠理財顯著增加了員工群體的族裔多樣性，包括領導層。他們有41%的員工由女性領導者組成，有望在2030年實現的性別均等目標。MassMutual 2021年6月任命Ying Yu為首位可持續發展負責人。這是新設立的職位。Ying Yu表示，萬通互惠理財會繼續將ESG融入業務，包括實現零排放、增加員工的多元化、投資社區以及為更多人提供財務福利。還將實行嚴格的計劃以兌現承諾，並保證將進度公開透明。

公司董事長、總裁兼首席執行官Roger Crandall指出：「作為一家互惠理財公司，我們在開展業務時會考慮到保單持有人和客戶的長期利益。這種對相互長久關係的注重，與我們對可持續發展的承諾相輔相成，為大愛而思考和行動，使MassMutual對如何為子孫後代，建立一個更美好世界抱有遠大的抱負，而首個可持續發展報告展示了我們每天如何採取行動，令這一目標更接近現實。」

萬通互惠理財是一家為其會員及分紅保單持有人的利益而營運的領先互惠壽險 公司，成立於 1851年，專注於交付長期價值，提供各種不同的保障、積累、財富管理、退休 產品和服務。更多資訊可上網www.massmutual.com。