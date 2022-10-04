福特F系列Super Duty 銷售額超過150億美元

日前，福特報告了結合 F-150 和 Super Duty 系列的 F系列、在美國的總銷售額，僅 Super Duty 的年收入就超過了西南航空公司，去年超過150億美元。

2021年，Super Duty系列全球銷售量超過 313,000 輛，佔 F 系列產量的近 40%。福特已經公布其2023年車款。據稱，新款 Super Duty 將擁有其細分市場同品類中卡車的最大動力、最高有效載荷和牽引能力，但尚未透露最終數字。它配備了一系列汽油和柴油發動機，但與 F-150 不同，它不能配備混合動力或電動動力系統。

在影響整個汽車 行業的持續零部件短缺的情況下，福特一直在努力滿足需求，但 F 系列仍然是優先事項。它甚至已經開始在沒有所需的所有芯片的情況下進行組裝，並在路易斯維爾工廠附近的肯塔基高速公路上填充地段，這些工廠有時會進行製造，直到零件到貨並進行組裝。

福特卡車集團營銷經理表示：「很明顯，作為 F 系列連續 45 年在美國最暢銷的卡車，我們正在盡力生產 F-150 和 Super Duty，並盡可能多地推出新功能。」（劉柏江譯）