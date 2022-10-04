一位了解顧客需求的賭場老闆─John Park

Parkwest Bicycle Casino與大洛杉磯 地區的任何紙牌賭博室不一樣，它只用一個簡單的座右銘 - 了解並理解玩家想要什麼。

業主John Park曾經是一名狂熱的二十一點玩家，很早就經常光顧Bicycle Casino。他說：「我於1997年走進加州 貝爾花園的Bicycle賭場。收銀台前有一個加州二十一點的標誌，今天仍然存在，但現在是一張百家樂桌。二十一點對我來說總是很有吸引力。我在12歲的時候讀過「如何擊敗發牌員」這本書。它表明，如果玩得好，二十一點是百分比遊戲，而不是運氣。在Bike的第一天，我兌現了我之前賣車工作的薪水800美元。」

在Bicycle賭場玩二十一點時，John Park看到了需求和商機。他創辦了一家公司，由他自己的獎金資助，名為Network M -涵蓋Bicycle賭場一張二十一點牌桌上的所有贏利和損失。這意味著遊戲可以無限期地繼續下去。Network M迅速發展，John很快擴大為整個南加 州的紙牌室提供服務。

2022年4月，John收購了The Bicycle Hotel & Casino，成為加州第一個100% 獨資擁有一家大型賭場的亞洲業主。John Park對Bicycle賭場有著宏偉的計劃。「在過去的8年裡，我一直在嘗試收購Bicycle。它對我來說佔有特殊的位置，因為它是我開始的地方。」

從一名玩家轉為老闆，John Park熱衷於完善所有細節。「我想在我們的客戶和玩家走進我們的大門時為他們提供一種體驗。就洛杉磯的紙牌室而言，Parkwest Bicycle賭場的保安水平以及整體服務和設施是無與倫比的。」

從安全保障到整體清潔度和便利性，John Park和他的團隊改造Bicycle賭場，以確保所有玩家的享受和安全。「因為我自己是一名玩家，所以我知道什麼會吸引和留住客人到賭場：無與倫比的客戶服務、高檔餐飲、安全和友好的環境。所有這些都成為我們在所有Parkwest Casinos的使命宣言的基礎。我們將把它變成一個餐飲目的地，好像Guisados和Paradise Dynasty等餐廳；並在遊戲方面引入創新，例如玩家不收費的遊戲。我很感激Bicycle Casino讓我在生活中擁有的好運，我希望我們的客戶也能在他們的生活中體驗到好運。由於我在Bicycle賭場度過的時光，我很感激我一生中的運氣。我希望看到我們的客戶也能體驗到同樣的運氣。」

Parkwest Casinos由John Park於1997年創立，現已成功發展成為多元化的控股實體，目前由房地產控股公司、第三方供應商(TPP)服務公司、和六家成功的高檔加州賭場組成。Parkwest Casinos僱傭了2000多名員工，為加利福尼亞上下6家賭場的總共200張賭桌提供服務。Parkwest Casinos提供5星級服務和最好的遊戲、餐飲和客戶服務，改變了加州的遊戲體驗。

Parkwest Bicycle賭場位於洛杉磯市中心的貝爾花園，距洛杉磯市中心不遠，該賭場為南加州的賭場遊戲帶來了四星級的奢華和一流的體驗。賭場提供優雅的100,000平方英呎精密遊戲設施，185桌撲克和紙牌遊戲：包括德州撲克、奧馬哈、百家樂和二十一點等。賭場舉辦南加州最大的撲克錦標賽，包括世界撲克系列巡迴賽等。賭場的豪華設施包括壯觀的娛樂中心和24小時接待台、多樣化餐飲服務、專屬VIP遊戲室、可吸煙遊戲室，及最先進的安全設施。

有關Parkwest Bicycle Casino更多信息，可電(562) 806-4646 或瀏覽網站www.thebike.com。如果你或你認識的人有賭博問題，則撥打免費電話1-800-GAMBLER。