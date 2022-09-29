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僅售$33萬 轉手月租$2500？洛杉磯免費說明會

洛杉磯訊

拉斯維加斯地產大王Ramon吳將於10月8日及9日（週六、日）在洛杉磯舉辦的二場地產說明會，與大家面對面交流，講解拉斯維加斯的房市，及回答諸多房地產熱門問題。

現場每人都會獲得禮物，一人將獲得免費三天二夜拉斯維加斯遊，座位有限，預約座位電話702-334-7767，或上網www.TV4WU.com微信ID「vegas1688」。時間是8日週六下午2時至4時，地址18931 Colima Rd., Rowland Heights（Rowland Plaza / Greenland超市）。9日週日上午10時至12時，地址10505 Valley Blvd., El Monte（Pacific Plaza）。

Ramon表示，高漲的通膨指數和抵押貸款利率上升，正在抑制建築商的情緒，建築商對新建住宅市場的信心持續下降，未來，想要尋找有建商贈送室內升級的新屋將沒有那麽容易找到，務必要把握時機。

Ramon舉例說明：位於華人喜愛的好區亨德森和北拉斯維加斯市的一棟全新城市屋，在封閉式社區內，有一流的社區設施、公園和林蔭散步小徑，可輕鬆前往95高速公路、南內華達學院和內華達州立學院。附近還有餐廳、商店和娛樂場所應有盡有，米德湖休閒區和胡佛水壩距離僅需很短的車程，簡直四通八達。僅售33萬。

這是由美國知名建商建造，10年保證，精裝修，室內家電及裝飾一併贈送，建商提供30年固定3.99的超低貸款利率、還送大家一萬元的過戶費，如果出租，每月租金約在2,000元-2,500元。

這座新的兩層城市屋室內有4萬元的升級設施，全部包含在價格裡面，原價40馀萬，近期剛剛降價，售價34萬的Plan室內是1544平方英尺的3房2.5浴城市屋，Ramon表示，有信心爭取再砍一萬元。

投資房地產雖然有利可圖，但並不是每個人都知道如何開始，通過房地產投資建立財富始於一次購買一處房產，然後慢慢建立您的投資組合。Ramon吳有二十餘年的房地產投資經驗，幫助客戶通過最小風險和最大化回報來獲得高額回報。幫助房主出租物業，讓屋主輕鬆獲得持續利潤，Ramon專注於，一些高度、可靠且非投機性的市場和策略，尤其是對於初出茅廬的投資者，會是最佳的合作夥伴。

想要了解更多有關於投資回報率高房地產，可至講座中瞭解更多訊息，Ramon將在說明會上現場解答諸多熱門問題。

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