以健康養生為主的教學活動-舞動人生講座

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本報與聯合健保 舉辦 來就送運動腰包 茶點招待 有獎徵答 免費入場 代付停車費

世界日報與聯合健保(United Health Care)訂10月8日(星期六)上午，為銀髮族在聖蓋博市喜來登酒店(Sheraton Hotel)舉辦「舞動人生講座」，將贈送每位參加者一個運動腰包，並有咖啡、茶、與點心招待，共三場講座每場30分鐘，每場結束時均將舉辦有獎徵答助興，每場均有20份禮物。免費入場，並代付停車費，歡迎報名參加。

這場講座，是一個以健康、養生為主的教學活動。很多人都知道，年紀大了除了要健康飲食，運動更是想長壽的必要條件，因為年紀愈大愈需要動。而太極拳與元極舞是很適合銀髮族的運動。如果你不願天天外出，那麼歡迎到現場來學個一招半式，也夠你自己在家鍛鍊。

為此「舞動人生講座」有一場太極拳、一場元極舞的示範現場教學，另一場為聯合健保公司的紅藍卡 計畫解說，活動主持人是在洛城有眾多銀髮粉絲的倪北嘉。

太極拳講座將邀請從台灣來的邢汝宏老師主講，他是經由政府立案的非營利組織「雷霆門太極拳學協會」的創辦人，他將講解什麼是太極拳；練習太極拳有什麼的好處；現場教學以帶動體驗太極拳的奧妙；他說，他也會精簡太極拳招式，讓民眾可自己在家做。他笑著說：聽過嗎？有人一招半式就闖江湖了。

元極舞的講座將邀請朱益成老師主講，他是美國南加州元極舞會長，他說元極舞是最好的運動方法之一，目前有很多有老年人的疾病例如高血壓、糖尿病、晚上失眠的問題、膝蓋酸痛等，在經過元極舞的運動後而緩解，他自己就是過來人。他說元極舞每個招式都有名稱，他會教幾招讓大家自己在家練，譬如放一首「瀟灑走一回」歌曲，配合「10巧手」按摩來帶動大家運動，每個人運動時都會很輕快、很開心。

健康保險講座則由聯合健保代表、解說關於聯邦醫療保險 的知識，包括計劃的不同部分、資格要求和註冊窗口，以幫助有需要者在選擇紅藍卡醫療保險時，做出明智的決策。

由於現場教學，座位需間隔較寬距離以利學習，因此原三百多座位的場地將只放兩百個座位。同時由於是室內教學，老師們請參加者戴口罩出席。

此項舞動人生講座8日上午9時入場，9時40分開始，12時30分結束。了解更多信息或報名，可掃描QR Code(二維碼、見圖)或去電1-800-801-1900報名，以利保留座位及主辦單位準備來就送禮物。舉辦地點聖蓋博喜來登(Sheraton)酒店地址在300 E. Valley Blvd, SanGabriel, CA (即Del Mar 和Valley交口)。