我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女籃世界杯／美中爭冠 第三節47:68 中國隊落後21分

特斯拉AI日登場 人形機器人Optimus正式亮相

以健康養生為主的教學活動-舞動人生講座

洛杉磯訊
二維碼
二維碼

本報與聯合健保舉辦 來就送運動腰包 茶點招待 有獎徵答 免費入場  代付停車費

世界日報與聯合健保(United Health Care)訂10月8日(星期六)上午，為銀髮族在聖蓋博市喜來登酒店(Sheraton Hotel)舉辦「舞動人生講座」，將贈送每位參加者一個運動腰包，並有咖啡、茶、與點心招待，共三場講座每場30分鐘，每場結束時均將舉辦有獎徵答助興，每場均有20份禮物。免費入場，並代付停車費，歡迎報名參加。

這場講座，是一個以健康、養生為主的教學活動。很多人都知道，年紀大了除了要健康飲食，運動更是想長壽的必要條件，因為年紀愈大愈需要動。而太極拳與元極舞是很適合銀髮族的運動。如果你不願天天外出，那麼歡迎到現場來學個一招半式，也夠你自己在家鍛鍊。

為此「舞動人生講座」有一場太極拳、一場元極舞的示範現場教學，另一場為聯合健保公司的紅藍卡計畫解說，活動主持人是在洛城有眾多銀髮粉絲的倪北嘉。

太極拳講座將邀請從台灣來的邢汝宏老師主講，他是經由政府立案的非營利組織「雷霆門太極拳學協會」的創辦人，他將講解什麼是太極拳；練習太極拳有什麼的好處；現場教學以帶動體驗太極拳的奧妙；他說，他也會精簡太極拳招式，讓民眾可自己在家做。他笑著說：聽過嗎？有人一招半式就闖江湖了。

元極舞的講座將邀請朱益成老師主講，他是美國南加州元極舞會長，他說元極舞是最好的運動方法之一，目前有很多有老年人的疾病例如高血壓、糖尿病、晚上失眠的問題、膝蓋酸痛等，在經過元極舞的運動後而緩解，他自己就是過來人。他說元極舞每個招式都有名稱，他會教幾招讓大家自己在家練，譬如放一首「瀟灑走一回」歌曲，配合「10巧手」按摩來帶動大家運動，每個人運動時都會很輕快、很開心。

健康保險講座則由聯合健保代表、解說關於聯邦醫療保險的知識，包括計劃的不同部分、資格要求和註冊窗口，以幫助有需要者在選擇紅藍卡醫療保險時，做出明智的決策。

由於現場教學，座位需間隔較寬距離以利學習，因此原三百多座位的場地將只放兩百個座位。同時由於是室內教學，老師們請參加者戴口罩出席。

此項舞動人生講座8日上午9時入場，9時40分開始，12時30分結束。了解更多信息或報名，可掃描QR Code(二維碼、見圖)或去電1-800-801-1900報名，以利保留座位及主辦單位準備來就送禮物。舉辦地點聖蓋博喜來登(Sheraton)酒店地址在300 E. Valley Blvd, SanGabriel, CA (即Del Mar 和Valley交口)。

聯邦醫療保險 健保 紅藍卡

上一則

洛市長候選人卡魯索砸6200萬 創地方選舉紀錄

下一則

祖孫走斑馬線被撞飛 肇事車逃逸

延伸閱讀

加州健保換新約 影響近200萬人 4保險公司將失Medi-Cal合約

加州健保換新約 影響近200萬人 4保險公司將失Medi-Cal合約
加州健保換新約 近200萬居民需轉換計畫

加州健保換新約 近200萬居民需轉換計畫
聯合健保與世報 打造寓教於樂平台

聯合健保與世報 打造寓教於樂平台
紅藍卡醫療保險 10月中起註冊

紅藍卡醫療保險 10月中起註冊
紅藍卡白卡醫療保險補助 聯合健保解惑答疑

紅藍卡白卡醫療保險補助 聯合健保解惑答疑
世報與聯合健保自耕健康講座 銀髮族寓教於樂

世報與聯合健保自耕健康講座 銀髮族寓教於樂

熱門新聞

爾灣光譜園區蘋果電腦搶案現場，遠處全身黑衣男子為搶匪。（截圖自Tarek Jadeba視頻）

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

2022-09-25 16:09
南加有華女9月初感染新冠，與丈夫沒有分房睡，長達10多天的密切接觸後，華女的丈夫竟沒被傳染新冠。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

2022-09-27 21:12
中美關係惡化，「最堅守的中國人」近期大量移民南加州。（示意圖，Unsplash.com）

中美交惡 鐵桿華人潤南加 快速移民申請驟增

2022-09-24 02:20
10月、11月美飛中直飛航班，票價比9月直降一半。（圖：受訪者提供）

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

2022-09-29 02:20
發生命案的華人住家。（記者楊青／攝影）

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

2022-09-30 16:00
林詣彬售出洛杉磯市中心的一處閣樓（loft）。（圖片來源NeueFocus）

「玩命關頭」系列華裔導演洛市中心康斗售出 打破紀錄

2022-09-25 16:44

超人氣

更多 >
大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」
南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降
伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒
25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告
無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機

無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機