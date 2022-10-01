Ramon吳 洛城兩場拉斯維加斯房市 免費講座

拉斯維加斯地產權威Ramon吳，將於10月8日及9日（星期六、日）在洛杉磯舉辦的二場地產說明會，講解拉斯維加斯的房市，及回答諸多房地產 熱門問題。

現場每人都會獲得禮物，一人將獲得免費三天二夜拉斯維加斯遊，座位有限，預約座位電話702-334-7767，或上網www.TV4WU.com，微信ID「vegas1688」。時間是8日下午2時至4時，地址18931 Colima Rd., Rowland Heights（Rowland Plaza / Greenland超市）。9日上午10時至12時，地址10505 Valley Blvd., El Monte（Pacific Plaza）。

Ramon表示，高漲的通膨指數和抵押貸款 利率上升，正在抑制建築商的情緒，建築商對新建住宅市場的信心持續下降，未來，想要尋找有建商贈送室內升級的新屋將沒有那麽容易找到，有需要者要把握時機。

Ramon舉例說，譬如位於好區亨德森北拉斯維加斯市的全新城市屋，在封閉式社區內，有一流的社區設施、公園和林蔭散步小徑，由美國知名建商建造，3房2.5浴1544呎，現家電及裝飾一併贈送，建商提供30年固定3.99的低貸款利率、還送一萬元過戶費。原價40馀萬現33萬可買到。

投資 房地產雖然有利可圖，但並不是每個人都知道如何開始，通過房地產投資建立財富始於一次購買一處房產，然後慢慢建立自己的投資組合。Ramon吳有二十餘年的房地產投資經驗，幫助客戶通過最小風險和最大化回報來獲得回報；並幫助房主出租物業。Ramon專注於，一些高度、可靠且非投機性的市場和策略。可至講座中瞭解更多訊息。