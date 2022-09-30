日本富士醫療按摩椅 重磅出擊大折扣

專營醫療按摩椅 。

日本 富士專營醫療按摩椅 FUJIIRYOKI重磅出擊，秋季送大禮，震撼折扣勁減60%。買一送一大特價，免稅、免運費、免利息、免安裝費，有兩款按摩椅可選，並贈送一台價值 5000元當今火紅的時尚魅力減肥瘦身機。

升級牌的FJ-8000 3 D AI 大iPad操作一健到位，24全自動程序，600種的自我選擇功能，114高強力氣袋复蓋全身按摩， 6個設定的音樂療法按摩與音樂配套，也可以去連接蘭牙手機 選擇自己喜歡的音樂。由於FJ-8000 是google 公司指定的按摩椅，配上頭部按摩器徹底放鬆大腦的疲憊，清醒大腦，發揮潛意識新主題，手臂則面隨著按摩程度變化不同的燈光顏色與google 六色一致！碳纖維複合材料加熱功能，語言選擇，按裝視頻，時間調整60分鐘，音量調節，按摩定點定面強度調整，零重力，健康監測，手機衝電手機支架。原價16999元折扣60%後售7499 元，包稅包運費。

按摩椅FJ-8500至尊豪華神士按摩椅具有：(1)按摩到位，深入筋脈肌肉，深層減壓放鬆；(2)市面上唯一一台AI-4D SLL軌道人體工程學原理，再加頸部腰部加壓按摩，是全球唯一脊柱神經骨科協會認證的醫療按摩椅；(3)超過100各強力氣囊，全身95%面積的揉壓氣壓按摩；(4)人體GPS定位定點探測，人橋拉筋，徹底解除神經的壓迫症；(5)全自動24個程序，自我選擇高達724種手法，強度調節；(6)啟動藍牙HiFi熱療手機充電，記憶程序及自我適應自我調節； (7)腿部揉壓波型擠壓，腿部腳滾可輪。(8)快速一健到位，7寸LED觸健控制器。原價19999 元、折扣 60%後售7999 元。

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