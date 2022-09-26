新加坡美食 樂天皇朝歡慶來美週年及全國餃包日

位於南海岸廣場（South Coast Plaza）來自新加坡 以彩虹小籠包聞名的樂天皇朝（Paradise Dynasty）歡慶來美創立週年，特別帶來新加坡特產的辣蟹小籠包，即日起限時供應到10月30日，同時為慶祝全國餃包日（National Dumpling Day），凡購買招牌彩虹小籠包，半價優惠辣蟹小籠包（Chili Crab XLB）。

南海岸廣場樂天皇朝佔地5,200呎，時尚 現代，經理介紹，樂天皇朝傳承了經典小籠包的製作精髓，大膽加入創新元素，創作風靡全球、口味迥異的八色小籠包，除了原味，更打造出前所未有的蟹粉、起司、香蒜、韓式泡菜、川味以及頂級的法式 雞肝和黑松露口味。八種不同口味的小籠包為這個歷經百年的傳統小吃帶來創新的一面! 保留經典中餐卻又匠心獨運地加以精緻化、現代化的手法，令老饕在傳統美味中吃出驚喜。

辣蟹小籠包的內餡取材秋季盛產的螃蟹，取精華部位整塊包入，再用南薑、紅椒、椰奶、蔥薑等10多種食材炒出的醬料入餡，微辣更充滿海味，外型則是新加坡國旗的紅白相間外皮，十分吸睛。

除了小籠包，樂天皇朝還精選中國八大菜系、日本 拉麵。

樂天皇朝最引人注目的是餐廳和寬敞的酒吧，是該品牌第一家餐廳內的雞尾酒吧。

樂天皇朝位於3333 S. Bristol St., Costa Mesa, CA，Bloomingdales百貨公司外。詳情可到www.paradisegp.com或電714-617-4630查詢。