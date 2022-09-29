阿市起亞汽車 庫存量多 滿足任何需求及預算

2023 Kia Soul。(廠商提供)

位於阿罕布拉市的起亞汽車 (Kia of Alhambra) ，現正推出Kia Soul和Kia Forte租賃和購車優惠。歡迎試車，歡迎參觀比較。

如今有很多地方可以購買新車，尤其是在線購車服務。在線購買新車或二手車 可能是一個棘手的過程，而到Kia of Alhambra，他們可以幫助你找到夢想中汽車的每一步。他們提供的服務種類繁多，可在從貸款 和租賃到維修和保養等，提供流程各個方面友好和個性化的體驗。

該公司目前租賃和購車優惠譬如：新2023 Kia Soul LX租賃，每月229元+稅，36個月貸期、新2023 Kia Forte LXS租賃每月239元+稅，36個月貸期。新2023 Kia Soul LX購車特惠價，20755元+稅及相關費用、新2023 Kia Forte LXS購車優惠價，20708元+稅及相關費用。優惠至9月底止。

他們的新起亞和二手起亞車型庫存量多，可滿足任何需求和任何預算。如果你正在尋找一輛全新的汽車，可去電或上網查看他們的起亞新車型庫存，他們有大量且多種尺寸和多種功能的起亞車型，如轎車、掀背車、SUV 和客車可供選擇。為你的任何需要找到合適的車輛，無論是早上通勤，還是帶家人出去旅遊。

在購買二手車時，許多民眾可能僅僅因為預算較緊，就以為必須隨便買；那不妨先到他們公司看看，他們的二手車和 SUV 庫存與他們的新車庫存一樣，二手庫存包含各種二手起亞車型和其他領先品牌的車輛。其中許多二手車是他們起亞認證二手車計劃的一部分，車齡不到五年，並通過了 150 點質量保證檢查。高品質汽車是Kia of Alhambra所追求的，他們的二手庫存也不例外。

對於某些人來說，為汽車貸款可能是一個艱難的過程，需要考慮很多因素，例如以舊換新價值、首付、信用評級等。然而，Kia of Alhambra的Kia金融中心可以讓購買過程盡可能簡單。他們與每一位客戶密切合作，評估他們的財務狀況並努力為他們找到合適的租賃或貸款交易。

在保養方面，當新起亞或二手起亞車型需要維修和保養時，他們的起亞服務中心隨時為顧客服務。他們的汽車維修專家是經過認證的起亞技術人員，並且對所有與汽車相關的事情都很了解。無論是換油、每月維護還是徹底的發動機大修，他們都將確保車輛得到精心維修，並且只使用起亞廠牌零件。

Kia of Alhambra 為客戶帶來一流的可靠性和真實性。當走進他們的經銷店時，你不僅會獲得友好的服務，還會與為你提供所需產品的銷售代表進行一對一的體驗。地址1247 W. Main St. Alhambra，詳情可去電 626-289-0000，或洽總經理Charles馬。