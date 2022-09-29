未處理全球稅務難題 將變成繼承人燙手山芋

有不少納稅人經過幾十年後，因市場經濟帶動，或透過非美國人長輩去世後在海外的繼承繼續留在海外，海外資產於是逐漸成長成為龐大的金額。全球資產必須向本國政府申報的規定、各國也協定互相交換本國人在海外資產所在的財務資產訊息。

全球資產透明化是必須的趨勢和走向。若沒有主動申報，被動地被國稅局 查明後的補繳稅金加利息及罰款，總和有很大的可能會超過該海外資產本身的金額，得不償失。

兩場解決問題的講座，10月5日周三4點至5點45分 (資產淨值在1200萬以內)：(1)去世後，違反稅務規定的問題何去何從？未解決的全球資產申報(FBAR)的稅務問題，會在去世後，一筆勾銷嗎？(2)從瞭解資產申報的規定，和違規的後果出發，探討現今按規定申報全球資產的選項。(3)透過妥善安排的遺產規劃，把掌控權拿回來。

10月6日周四4點至5點45分(資產淨值超過1200萬)：(1)遺產稅免稅額並非身後自動保留給在生配偶 。(2)近幾年來，配偶往生，在生配偶常被誤導而很有可能錯失的規劃。(3)什麼情況需要考慮並啓動較為複雜高端的遺產規劃及其主要架構。

大部分有這一類挑戰的納稅人並不瞭解，有待稅務律師評估和認定，若是符合簡化申報程式，聲明非故意規定的納稅人，可以免除罰款，只需要追繳三年漏報的海外收入的所得稅加上目前尚屬低的利息。

主要講員為北加 卅近三十年執業稅務律師Jenny Lin，和有28年實務經驗的特許財務規劃師周美懿，她目前所屬Ameriprise是已有125年歷史的全方位上市證券 公司。報名截止時間是10月4 日中午12點 以前。可[email protected]電郵訂位。講座連接網將在報名之後以電郵方式通知參加。該講座無需付費。