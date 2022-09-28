學善物理治療 疫情造成另類身體受害者

疫情 肆虐全球兩年多，居家辦公(Working From Home)的人口大幅提升，這樣方便且能有效減緩疫情傳遞的方式、已經逐漸被大家所能接受。但這樣的工作型態卻延伸出頸椎、腰椎等問題。

「學善物理治療」表示，過度的使用3C產品本來就容易造成肩頸的疼痛症狀，但居家辦公卻可能因為工作環境不恰當（在沙發上或床上使用電腦）、使用時間增加而讓頸椎的問題更容易發生。這樣的錯誤姿勢會造成頸椎椎間盤壓力過大，同時因為兩側肩膀過度向前，也會造成肩頸的肌肉 容易緊繃，而導致肩頸疼痛的問題發生。

另外長時間維持坐姿對於腰椎也是一大問題。我們腰椎椎間盤在坐姿時所受的壓力大於站立或者走路時，若這個時候腰椎曲度下降，壓力會增加更多。因此在錯誤的姿勢下使用電腦，也會容易造成腰椎椎間盤突出或者退化等相關問題，要如何改善這樣的問題呢？「學善物理治療」表示，當我們在使用電腦的時候還是需要在正確高度的辦公桌或書桌使用，背靠滿椅背，頭部不能過度往前，雙肩要垂直於耳垂下方。而且使用電腦的時間不宜過久，每40到50分鐘都應該要起來做一下適當的伸展再繼續工作。

「學善物理治療」介紹幾個簡易的運動，可以有效的避免及改善肩頸以及腰椎疼痛的問題。例如（1）縮頸運動：背靠緊椅背，兩眼直視前方，讓頭部平行往後縮，來回十次。（2）擴胸運動：雙手往後交握並向後向下延伸，並維持三十秒。（3）後仰運動：趴在地板或床上，雙手手掌與耳朵同高，做伏地挺身的運動，但下半身不離開床面，來回十次（4）腰椎旋轉運動：平躺於床上雙手打開，右腳跨過身體往左，同時頭旋轉往右，兩側來回十次。

想了解更多預防身體受傷的小知識，可追縱他們的臉書「美國學善物理治療體系」。有任何身體肌肉與動作不適問題可去電診所諮詢，阿罕布拉 市診所電話626-300-8341，地址320 S. Garfield Ave., #302, Alhambra；羅蘭岡/工業市診所電話626-269-0661，地址18633 Gale Ave ., #102 , City of Industry。

學善物理治療診所由脊醫教授謝章優醫師、及物理治療博士吳政融醫師看診。