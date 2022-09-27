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新美貸款葛小瑜談 如何做不查收入貸款

洛杉磯訊

如何利用不查收入貸款項目，幫助房屋貸款申請人順利完成房屋貸款？新美貸款銀行資深貸款專員葛小瑜（ Charles Ge）提供解決方案。

他說，2022年初房屋貸款利率不斷攀升，貸款申請人會遇到所需貸款額逐步增加、和貸款額度持續下降的雙重不利影響。目前房價有所回落，買方可在有相當議價權的市場下完成貸款，以較低成本買到心儀的房子。

那如何利用不查收入貸款的項目來完成貸款方法。如購房人貸款額度不足，首選的解決方法是找收入較高或財務較好親友為你擔保貸款。此類貸款對擔保人的貸款額度影響僅有一年。優點是，購房者能獲和查收入貸款一樣的較低利息。

完全不查收入貸款。如頭款相對多，希望獨自完成貸款。建議做完全不查收入貸款，不需提供任何收入證明，頭款最好在25%或以上可以拿到較好的利息。能達到避免貸款風險，通常都能保證快速完成貸款。

簡易收入證明貸款。提供1099，K-1，銀行對賬單等簡單收入證明文件。能幫助貸款人合法合規的完成貸款。選擇豐富經驗的貸款經紀人，合法合規的完成貸款程序是此類貸款避坑和成功的關鍵。

租金收入貸款。以房屋的未來租金收入申請貸款。僅要求租金收入和房屋費用基本相當即可。這種貸款有放款快，手續簡單，通常都能達到100%的貸款成功率。

大額投資房貸款。 購買較高價值房產，要申請較高貸款金額，不用提供其他收入證明。要求首付款在25-30%左右，手續簡單，通常都能順利完成貸款。葛小瑜聯絡電話626–806 - 0226，650– 520 - 1838。

貸款 租金 投資

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