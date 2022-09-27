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華人保險理財協會 34周年慶典 圓滿結束

洛杉磯訊
晚宴中相關人員合影。(業者提供)
晚宴中相關人員合影。(業者提供)

華人保險理財協會（CAIFPA）日前在太平洋棕櫚大酒店，成功舉辦34周年慶典晚宴。現場有保險同業工商大展和舞龍舞獅及歌舞表演，當日並舉辦兩場專業保險演討會。晚會由超過20家保險公司提供贊助，近500行業人士出席。

協會邀請前衛生部副助理部長，仁愛集團林元清醫師擔任晚會的特別來賓，現場為大家講解美國當前最新醫療保健趨勢。林元清表示，美國的醫療費用，同比2008年以來增加了近四倍。美國國內生產總值有百分之19.7 是花費在醫療保健上。醫療保健的未來將走向人工智慧；2023年的預算將繼續支持BBB法案更好地重建。大流行對醫療保健的影響，包括勞動力短缺、行為需求急劇增加、數字健康獲取的高公平性、 護理交付轉型、百分之80的醫療保健提供商計劃，增加數字解決方案以及人工智慧的增長等。

美國泛宇集團副總裁Joseph Lee當晚講解減稅退休計劃，之後則由 Global Atlantic Financial Group的高級市場分析師 Joey Ng、解說使用業務管理工具CLOUT協助拓展保險業務。

會長韓維文表示，過去疫情，協會增加一個新的使命，就是走進社區為社區服務，捐贈了超過100,000個口罩，防護衣和洗手液給醫院，老人社區和養老院。也常舉辦線上的活動，提供最新疫情動態，防疫的措施、法令的修改等等。另外協會設立了一個清貧學生獎學金，幫助學生主修保險。所以協會的使命不單只聯繫保險從業人員，幫助他們業務上的資訊需要，也在回饋社會福利上更加努力。

副會長資深保險經紀人游蕙綾提醒， 中小企業的老闆要特別注意疫情期間勞資糾紛，卡車倉儲公司小偷猖獗，客戶拖欠帳款的情況，所有這些風險都是能夠利用公司保險工具妥善規劃百分百的規避。務必要找有執照有經驗的保險規劃師，一年做一次風險審查跟管理，讓大家更無後顧之憂。華人保險理財協會聯絡網址www.CAIFPA.com。

保險 疫情 華人

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