Shea Homes建築商 Ontario全新社區信息中心開放

OLIVE聯排別墅。(業者提供)

美國最大的住宅建築商之一Shea Homes，位於安大略市（Ontario）的兩個美麗全新社區，聯排別墅及華麗獨立屋，信息中心10月1日(周六)起對外開放 。

這兩個美麗的全新社區，OLIVE聯排別墅，有3至4臥室，2.5浴室，室内面積1,428至1,709 呎，基本定價50萬起。Oleander華麗獨立住宅，有三個不同房型，4至5 臥室， 3至3.5浴室，約2,053至2,528呎基本定價70萬起。

在這裡，可享受住宅社區的安逸，在Olive 與 Oleander 二個社區，有許多社區公共設施，包括兒童嬉水池和兒童樂園、步行走道，適合跑步和散步，適合南加州 溫暖天氣的游泳池，社區篝火聚會的燒烤區。歡迎前體驗在Ontario全新社區Olive & Oleander 的舒適生活。

安大略市位於San Bernardino 縣，是個繁華熱鬧的大城市，越來越多的華人搬遷至此，這裏環境好，道路寬闊，交通方便，購物方便，有南加 州著名的購物中心，餐飲和娛樂設施。在這裏可以找到全新住宅，安大略市是一個不斷發展的大城市，對於希望在南加州新興城市中心購買全新房的新購房者來說，這裏是一個選擇。

Shea Homes 是美國最大的住宅建築商之一。 自 1968 年成立以來，Shea Homes 已建造了超過 100,000 套房屋。 Shea Homes 在設計、質量和客戶服務方面享有聲譽，有良好的客戶滿意度。 Shea Homes 在加州、亞利桑那州、內華達州、科羅拉多州、華盛頓州、愛達荷州、北卡羅來納州、南卡羅來納州 、佛羅里達州、弗吉尼亞州和德州建造新房。

查看 Shea Homes 目前在安大略建造的新建房屋、平面設計圖、及樣品屋，可訪問加入興趣列表 www.SheaHomes.com。