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世界日報與聯合健保 舞動人生講座-教學活動

洛杉磯訊
聯合健保 10/8活動QR code
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由於世界日報與聯合健保（United Health Care）今天在蒙市舉辦的自耕健康講座活動，大受銀髮族歡迎，報名參加者非常踴躍。為服務社區，兩個主辦單位決定在10月8日（星期六）上午，在聖蓋博市喜來登酒店（Sheraton Hotel），再舉辦一場「舞動人生講座」的教學活動，有來就送運動腰包、及有獎徵答助興，並有咖啡、茶、與好吃的點心招待，同樣是免費入場，代付停車費，歡迎報名參加。

這場舞動人生講座 ，仍是一個以健康、養生為主的教學活動，旨在幫助華裔長者和其他受益人在寓教於樂的環境中，了解如何讓自已更健康、更有活力，並暸解更多關於聯邦醫療保險計畫紅藍卡的涵蓋信息。

很多人都知道，年紀大了除了要健康飲食，運動更是想長壽的必要條件，因為年紀愈大愈需要動。而年長者的運動不宜過於激烈，太極拳與元極舞則是適合銀髮族的運動。為此「舞動人生講座」共有三場，兩場講座包括太極拳與元極舞的示範及現場教學，另一場為聯合健保的紅藍卡計畫解說。

太極拳講座將邀請從台灣來的邢汝宏主講，他是經由政府立案的非營利組織「雷霆門太極拳學協會」的創辦人，他的講座內容分為三部份：

（1）何謂太極拳，練習太極拳的好處。

（2）帶動體驗太極拳的奧妙。

（3）現場教學。

元極舞的講座將邀請朱益成（Steve Chu）主講，他是美國南加州元極舞會長，他說元極舞是最好的運動方法之一，目前有很多有老年人的疾病例如高血壓，糖尿病，晚上失眠的問題，膝蓋酸痛等，在經過元極舞的運動後而緩解，他自己就是過來人。

健康保險講座則由聯合健保代表、解說關於聯邦醫療保險的知識，包括計劃的不同部分、資格要求和註冊窗口，以幫助有需要者在選擇紅藍卡醫療保險時做出明智的決策。

了解更多信息或報名，可掃描QR Code或去電1-800-801-1900報名，以保留席位。此次280個座位，額滿即止。舉辦地點聖蓋博喜來登（Sheraton）酒店 Grand Ballroom，地址300 E. Valley Blvd, San Gabriel, CA（Del Mar 和Valley交口）。

聯邦醫療保險 紅藍卡 健保

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