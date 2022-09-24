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暢小平婚介中心 10/8女士之夜大型餐舞會

洛杉磯訊

有40年之久的暢小平婚姻介紹中心（Cindy's Singles） ，將於10月8日週六晚7時30開始，舉辦一場女士之夜大型餐舞會， 門票35元。因有Joe Preston的贊助，前35位女士免費入場。

舉辦地址是在700 S. Almansor St., Alhambra CA，有中西buffet、專業DJ 、歌星演唱、豪華大ballroom，可以認識很多來自各地的中美單身朋友，有興趣參加此次的大型活動，可聯繫Cindy 電話818-355-0318。

 暢小平中美單身婚姻介紹中心表示，擴大交友圈，想結識在南加州、聖地牙哥及Las Vegas各地優質中美單身朋友，可參加他們的婚姻介紹中心，他們用心、信譽好，獲得會員的認同，策劃此次的女士之夜大型餐舞會，現場氣氛溫馨，可一起共度愉快時光。

該中心表示，8日當天精心佈置了羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，內有大舞池，提供中西式自助餐，專業DJ Eric、現場歌星演唱，絢麗燈光秀，在歡樂氣份愉快自然中，可以認識來自各地的朋友。

Cindy's Singles 暢小平中美單身婚姻介紹中心電話818-355-0318，地址245 E. Main St., #105 Alhambra, CA ，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。

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